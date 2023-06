Recorrida de Di Stefano y Ludueña: “Somos el equipo de Pullaro y vamos a devolverle al departamento todo lo que se merece”

La diputada provincial del Bloque UCR Evolución, Silvana Di Stefano, y candidata a renovar su cargo, y el precandidato a senador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Iván Ludueña, continúan recorriendo el departamento, e hicieron especial foco en lo que produce la región y “lo poco que vuelve” en infraestructura vial y accesos a los puertos.

“Como dice nuestro precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro, el kirchnerismo se lleva el esfuerzo de todos para repartirlo en Buenos Aires, y a nosotros nadie nos defiende, ni el senador, ni el gobernador, por eso, con Iván en el Senado, y yo desde Diputados vamos a batallar para devolverle al departamento todo lo que se merece”, garantizó Di Stefano, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados junto a José Corral.

“El departamento aporta miles de millones a la provincia y al país, y las rutas son un desastre, me toca todos los días transitar por esta zona en mi recorrida por los pueblos y ciudades, y es realmente indignante el estado de los caminos, vamos a reclamar lo que nos corresponde”, añadió la legisladora.

A su turno, Ludueña, también realizó un reclamo por la falta de obras y el escaso mantenimiento: “Quienes transitamos a diario las rutas sufrimos el mal estado que muchas veces pone en peligro la vida. No es sólo en época de cosecha gruesa, cuando los habitantes quedamos presos de la marea de camiones, si no todo el año. Ni hablar de los accesos a puertos que no se condicen ni con la importancia del Departamento, ni con los millones y millones que ingresan en divisa extranjera a partir de las exportaciones”.

Desde el inicio de su mandato como diputada en diciembre de 2019, Di Stefano presentó innumerables pedidos en la Legislatura, no sólo para que se realicen las obras de mantenimiento pertinentes, si no para que se ocupen de los accesos y las rutas provinciales y nacionales.

“Desde el 10 de diciembre todo esto tiene que cambiar, necesitamos un presidente que nos escuche y se ocupe, y un gobernador, que va a ser Maxi Pullaro, que garantice a cada pueblo y ciudad de nuestra zona lo que se merece”, se esperanzaron Di Stefano y Ludueña.