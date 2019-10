Referentes del FPCyS, juntos en Roldán para apoyar la candidatura de Estévez

El sábado tuvo lugar en Roldán una reunión departamental del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que contó con la participación de dirigentes de los distintos partidos políticos que componen el Frente y en la que se planificaron acciones de cara a las elecciones del próximo 27 de Octubre.

Estuvieron presentes los candidatos a diputados nacionales Enrique Estévez y Carolina Piedrabuena, quienes recibieron un fuerte espaldarazo de los presentes. En tanto, todos los referentes del FPCyS se comprometieron a trabajar en pos de la postulación de Roberto Lavagna “no sólo por las ideas y valores que representa sino porque en un eventual ballotage es el único que puede ganarle a Alberto Fernández”, consideró Estévez.

“Para nosotros es muy importante proponerle a la ciudadanía una alternativa superadora a esta famosa grieta entre Macri y Fernández. Creemos que hay un futuro diferente que es el que propone Lavagna”, agregó el candidato que quiere representar intereses de la provincia en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

“Se necesitan legisladores que se escuchen y no que respondan a escritorios que están en Buenos Aires y que discriminan a Santa Fe en todo sentido. Hay que discutir la necesidad del respeto del federalismo. Santa Fe hace aporte un económico muy importante a los gobiernos nacionales. Por eso, no sólo no tiene que ser discriminada como viene ocurriendo sino que tiene que ser parte de una planificación estratégica, porque puede ser el motor para concretar un modelo de desarrollo productivo que incluya las economías regionales. Pero para eso necesitamos gobiernos nacionales que actúen de manera diferente y por eso para nosotros es muy importante que Lavagna crezca de cara al 27 de octubre”, especificaron Estévez y Piedrabuena.