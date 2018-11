Reflejo de la crisis: empezó hace seis meses con 25 chicos y hoy da de comer a 83

La situación económica del país aprieta los bolsillos y los comedores comunitarios son un fiel reflejo. Mercedes Retamosa empezó hace seis meses dando la merienda a 25 chicos en una humilde construcción en Villa Flores y hoy ya son 83 las raciones de comida que debe hacer todos los días.

“No estoy en la política y no necesito nada de la política. Lo hice a pulmón y lo voy a seguir haciendo a pulmón mientras la gente me siga ayudando. Plata no agarro, solo ayuda para los chicos que necesitan comer, hoy ya tengo 83 y hace seis meses que empecé con esto”, dijo Mercedes en una nota de Canal 4 Regional.

El crecimiento de las raciones también se refleja en las escuelas de la ciudad que entregan la copa de leche como la Juan XXIII y la Pedro Durst, según reconocieron a El Roldanense desde Educación. Y en la Secretaría de Promoción Humana ven incrementarse la cantidad de gente que busca ayuda y que hasta hace poco no lo hacía.

Un árbol de Navidad

En el merendero de Mercedes están pensando en una movida para Navidad: los chicos van a armar un árbol grande, los van a pintar y van a poner cartitas para Papá Noel. Están pidiendo como colaboración que aquellos que tengan acerquen a Larrea 1255 juguetes en buen estado. También pueden comunicarse telefónicamente a los teléfonos 3415631076 y 3416008591.