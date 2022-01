Remar para llegar al podio, el gran objetivo de la canoísta Chiara Gutiérrez para 2022

El 2021 fue el año en que Chiara Gutiérrez volvió a sentirse plena subida a su canoa. La deportista local, que se había alejado de su pasión en 2018 por la frustración de no clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, había retomado los entrenamientos en los albores de la pandemia. Lo hacía arrodillada en la pileta de su casa, hasta que encontró un mejor sitio en las aguas de Puerto Roldán. Ese retorno, tras el parate que le permitió recargar energías, hizo que volviera a las competencias. Y con grandes resultados.

“El año pasado fue muy positivo ya que, al haber retomado hace unos meses con el entrenamiento, pude clasificar al Sudamericano, competencia en la que estuve muy cerca del podio”, describió en diálogo con El Roldanense, mientras hizo un balance del pasado reciente. Tal certamen fue el último que disputó, durante diciembre en tierras uruguayas. Logró dos cuartos puestos en los 500 y 200 metros respectivamente, aunque en el segundo estuvo realmente cerca de quedar entre los tres primeros y traerse una medalla.

Son días de descanso, sin embargo su mente ya se enfoca en los próximos objetivos. “Hay muchas competencias en la mira. Primero, en marzo está el selectivo para clasificar al Sudamericano de abril. Luego, se proyectan los Juegos Odesur, Juegos Panamericanos y Mundial”, contó Chiara, quien a inicios de noviembre había dicho a este medio que una de sus grandes metas es participar de los Juegos Olímpicos París 2024. Igualmente, mejor ir paso a paso: “El deseo que tengo para el 2022 es estar en forma y pelear por el podio”.

A la vez, el año que pasó le permitió a la deportista roldanense absorber mejor las presiones y convivir con la autoexigencia. “Me llevo una hermosa experiencia nueva del Sudamericano, conociendo y charlando con muchas personas que me ayudaron a ver más allá de lo que pensaba sobre las presiones en las competencias”, narró. “Hay que agradecer, disfrutar y respirar el momento. Pude reflexionar más y crecer personalmente, para así disfrutar de los torneos y no sentir esa presión de tener que ganar siempre. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende”.

Por otro lado, la canoísta no dejó pasar la oportunidad de mostrar su gratitud a quienes la apoyaron económicamente para solventar sus gastos de competencia. “Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron con el bono para poder viajar a Uruguay, desde la familia hasta quienes sin conocerme confiaron en mí y me alentaron a seguir”, expresó. “Y a los sponsors, que también son un gran apoyo: @europtica.tds, @matesl.f, @nutrilab_arg, @distribuidoragasfran, @sportclubrosario, @agraroldan y @larisa.petcoff”, sumó. El 2022 será, sin dudas, un año para seguir remando.