En pleno brote de dengue, conseguir repelente se volvió una misión casi imposible

Parece una ironía pero es la realidad: en ple no brote histórico de dengue, conseguir repelente para mosquitos se volvió una misión casi imposible. Supermercadistas y farmacias de Roldán dan cuenta de la situación y dicen que durante todo el verano fue “un caos” lograr tener stock de ese producto de uso frecuente y primordial para la salud.

“La situación de los repelentes es complicada porque es muy difícil de conseguir ya que las droguerías te mandan poca cantidad, y lo que llega se vende rápidamente, en nuestro local vendimos 30 unidades (entre el extra duración y el pote en crema) en dos días. Los precios de las marcas reconocidas andan alrededor de los $10.000”, comentó Lucia, una de las responsables de la Farmacia de Miguel y agregó: «De segundas marcas tenemos algunas opciones, pero son con citronela. Para la semana que viene tenemos la promesa que llegará la marca Vais, que tendrá un costo alrededor de $6.000, pero la realidad es compleja porque nosotros hacemos pedidos, pero no te mandan la cantidad que se solicita», cerró.

En tanto, desde el Supermercado Oroño señalaron que la situación también es “complicada” ya que el proveedor principal de OFF entregó 20 cajas de uno de los más caros y para la semana que viene prometió algo de pote en crema. “De segundas marcas también está casi imposible conseguir. Si bien en nuestras góndolas sólo un día nos quedamos sin nada, realmente es difícil la búsqueda del repelente”, relataron desde el sector de Compras del súper local.

Por su parte, desde el Supermercado Punto también reflejaron el mismo panorama: “Nuestra situación no escapa a la de la mayoría de los lugares, el brote de mosquitos y dengue creció tanto que generó que nos quedarnos sin stock, pero estamos trabajando fuertemente para poder reponer lo antes posibles y brindarles a nuestros clientes la variedad de repelentes necesaria”.

En ADA Farmacia, advierten que la situación fue compleja durante todos los meses de calor: “Este verano fue un caos conseguir repelente sobre todo de la primera marca que es lo que más buscan los clientes. Si se conseguía en spray no se conseguía en crema, y viceversa. Ahora salió una marca nueva que es Vais y la gente lo busca porque hay una gran diferencia de precio, pero también está en falta. De momento el OFF tenemos en stock del naranja y el verde, el que no se consigue ahora es la marca alternativa”, aseguraron.

Por su parte, desde la Farmacia Yovaldi, relataron: “La semana pasada recibimos 20 unidades, en crema y aerosol, y duraron dos días. Hicimos un pedido grande y mandaron sólo eso. Ahora está todo en falta, incluso marcas alternativas, igualmente la gente busca línea off clásica que es la que tiene mejor precio y es mas efectiva. Todas las droguerías tienen los repelentes en falta y está muy complicado conseguir”.

Por último, desde la Farmacia Rosso coincidieron con sus colegas: “Durante este tiempo tuvimos repelente off verde y naranja, pero en la actualidad estamos sin en stock. En cuanto a las segundas marcas, decidimos no trabajarlas”.