Restricción total: vuelve la fase 1 estricta desde este sábado y hasta fin de mes

Desde este sábado a las 00 y hasta el domingo 30 de mayo regirá en todo el país una Fase 1 estricta, es decir que estará prohibida la circulación a toda aquella persona que no sea considera esencial. Además, se prohíben las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas, según detalló el presidente Alberto Fernández en cadena nacional en la noche de este jueves.

“Necesitamos que todos tomen plena conciencia del momento que vivimos: estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, estamos en un récord de contagios y fallecimiento”, dijo el mandatario.

“Aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. Desde este sábado a las 00 hasta el domingo 30 de mayo”, anunció.

Actividades sociales, económicos, educativas, religiosas y deportivas, se suspenden, y sólo estarán habilitados los comercios que vendan alimentos.

Entre las 6 y las 18 se podrá circular en cercanías del domicilio y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas.

“Es una decisión que dura 9 días y sólo involucra 3 días hábiles. Terminados estos nueve días se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta hoy, con la firme decisión de hacerlas cumplir”, dijo Fernández y agregó que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio volverán a restringirse las actividades en las zonas de alto riego.

“Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío reduciendo lo máximo posible los contagios y la mortalidad”, señaló al tiempo que anunció que el Estado Nacional seguirá acompañando a quienes mas lo necesitan como empresas y trabajadores afectados con aumento de Repros, y fortaleciendo el apoyo a las familias con la Tarjeta Alimentar, todo financiado por el impuesto a las grandes fortunas.

“Debemos asumir la gravedad de este instante, no es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a sacar ventaja cuando debemos unirnos para enfrentar esta catástrofe que azota a la humanidad. Lo dije muchas veces: nadie puede salvarse solo. Hoy mas que nunca debemos cuidarnos solidariamente”, sumó el mandatario.

“Desde el estado nacional venimos trabajando junto a gobernadores desde el inicio del año pasado. Debimos hacer frente a lo desconocido. A mediados de marzo anuncié que iba a llegar la segunda ola, y para mi pesar tuve razón. Ahora podemos ver el cambio en la situación epidemiológica en el país desde marzo hasta hoy”, dijo.

El presidente hizo hincapié en la necesidad de las nuevas medidas sean aplicadas de manera uniforme en todo el país: “Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave, no se puede fragmentar la gestión de la pandemia porque lo que sucede en cada provincia impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que se expande en todo el territorio y no reconoce límites ni jurisdicciones”.

“El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento del personal de salud no puede ser soslayado. La gran mayoría cumple las medidas pero cuando no hay fiscalización se produce una gran injusticia: una minoría que cumple sin consecuencias genera aumento de la transmisión que afecta a todos. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan y se controla el cumplimiento los contagios van a ceder y retomaremos las actividades que suspenderemos”, consideró.

Por último remarcó: “Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplica estrictamente las normas no hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar”.