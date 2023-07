Retribución al ídolo: cuatro hinchas roldanenses hicieron una canción homenaje a Maxi Rodríguez

Como si fuera un guiño del destino que tocó su fanatismo, Lisandro Varela vivió dos situaciones al unísono que lo llevaron a realizar un homenaje a su gran ídolo, Maximiliano Rodríguez. Por un lado, un amigo abrió su filial de Newell’s en Alemania y le consultó por nuevas ideas para hacer desde allí. Por el otro, lo invitaron formalmente a ser parte de la peña oficial que lleva el nombre del ex futbolista. Así, se decantó por hacer una canción en honor a la Fiera, quien tuvo su gran despedida el sábado 24 de junio en el estadio Marcelo Bielsa.

La idea era que la canción fuera cantada por la novia del hincha que abrió el espacio en Alemania, pero no se pudo dar debido a que ella trabaja en un disco nuevo y no disponía del tiempo necesario. Sin embargo, este hincha roldanense siguió adelante con su idea y escribió la letra. Agregó acordes de guitarra y bases de batería con los conocimientos que posee y se contactó con otros fanas leprosos que tienen experiencia musical. “Junto a Nicolás Casanova, hicimos el proyecto juntos y llamamos a Germán Lucero, un productor”, contó Lisandro a El Roldanense.

“En primera instancia, grabamos la canción con mi voz. No me considero cantante, pero me animé a hacerlo. Había algunas cositas con las que no quedé del todo conforme, así que le propuse a Nicolás buscar otro cantante para que quede mejor”, describió. Fue así que se sumó al grupo Franco Zanabria, con quien hizo la canción a dúo. “Le pone un gran profesionalismo y pasión a la canción. Los tres chicos con los que trabajé son estupendos músicos y realmente sin ellos no hubiera podido hacer absolutamente nada”, reconoció Lisandro.

A la hora de hablar de Rodríguez, se deshizo en elogios. “Soy muy hincha de Newell’s y sin dudas que Maxi es un gran ídolo para nosotros. Más allá de que salió del club e hizo todas las inferiores, es muy hincha también”, expresó. “Lo que lo enaltece tremendamente es que estando en Liverpool, Inglaterra, en un equipo y un mundo de primer nivel, y en un momento de su carrera muy bueno, decidió dejar todo y venirse. Siendo tan grande como es y que haya decidido eso, a los hinchas nos hace sentir un orgullo indescriptible”, añadió, y lo incluyó en el Top 3 de los máximos símbolos de la institución.

El jueves 22 de junio, antes del gran partido, Lisandro y la filial hicieron entrega de un cuadro a Maxi en Puerto Norte. “Nos trató de mil maravillas a pesar de que estábamos a dos días de su despedida, estuvimos hablando como media hora y nos demostró que es una gran persona”, describió. Y en el mismo orden, aseguró que la canción no alcanza para retribuir las alegrías del ‘11’. “Como dice el estribillo, ‘dime Maxi cómo devolver todo lo que nos diste’, le podemos hacer una, dos, tres mil canciones, pero los hinchas de Newell’s siempre vamos a estar en deuda con él”.