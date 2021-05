La Municipalidad prometió que gestionará para que clubes puedan seguir abiertos

Unos 20 representantes de gimnasios, canchas de fútbol, natatorios y profesores particulares se hicieron presentes en la Municipalidad durante la mañana del lunes. Presentaron un escrito con la intención de que los dejen seguir trabajando más allá del último decreto provincial que lo prohíbe, y fueron recibidos por las autoridades locales. La respuesta que se llevaron es que el gobierno local gestionará ante el gobierno provincial para que se flexibilicen las medidas pero las acatará tal como son.

De la convocatoria, realizada durante el día domingo tras conocerse las medidas impuestas el sábado, no participaron los clubes tradicionales. Uno de ellos, Sportsman, publicó en sus redes sociales que sus instalaciones permanecerán cerradas hasta el 21 de mayo. Por su parte, la representante del espacio Punto Fitness, presente en la movilización, sentó posición. “El viernes hubo una reunión con la Cámara en la que dijeron que éramos esenciales, y el sábado nos salieron con un martes 13. En el gimnasio no hemos tenido un solo caso y trabajamos con protocolos”, dijo a El Roldanense.

En la misma sintonía, la dueña de otro de los gimnasios agregó: “Hasta el sábado podíamos hablar de trabajar en modalidad de entrenamiento y después nos cambiaron todo. Si defendemos la salud, pedimos que defiendan estos espacios”, expresó a ER. “Es real que no hemos tenido contagios. Aquí hay personas con lugares propios y otras que alquilan el espacio. Necesitamos abrir para poder trabajar y porque, si no abrimos, no comemos”, agregó. El pedido hacia la Municipalidad fue hecho en común por los 12 espacios que se convocaron.

De cara a los días que siguen y hasta que se conozcan nuevas medidas, los dueños de estos lugares de entrenamiento congeniaron que cada uno decidirá qué rumbo tomar, si abrir igualmente, hacerlo de forma limitada o cerrar hasta nuevo aviso. Mientras tanto, se mantendrán en contacto con el municipio para averiguar si las medidas iniciales se matizarán.