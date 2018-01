Revelan que a Malena la encontraron desvanecida y en estado de shock La información surge desde el entorno de la joven roldanense que este miércoles se ausentó de su hogar. Contaron que “sufría violencia de género”.

Familiares de Malena González informaron que la joven que se ausentó del hogar durante todo el miércoles fue encontrada “cerca de un campo” y “desmayada”. Además, revelaron que con el correr de las horas seguía “en estado de shock” y que el hecho se podría enmarcar en una situación de violencia de género.

La roldanense de 20 años fue buscada intensamente durante varias horas, hasta que por la noche apareció gracias a “un hombre” que la vio desvanecida en la zona de Dorrego y Gálvez, según consta en el parte oficial del caso.

Tras recibir atención médica, Malena volvió a juntarse con su familia, que no sale de una situación de profundo malestar. “Está como en un estado de schock y no nos dice nada. Ella sufría violencia de género y con la última persona que estuvo fue con su ex, pero no sabemos qué le pasó hasta que ella pueda hablar”, relató un familiar muy cercano a este medio.