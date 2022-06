Todavía no terminó la casa y ya le robaron tres veces: “Tuve que poner alarma”

Ezequiel hace ya un tiempo que se está haciendo la casa, todavía no se vino a vivir a la ciudad pero ya fue víctima de tres hurtos. El último ocurrido el mes pasado fue incluso con las rejas ya colocadas y se llevaron hasta las puertas placa que tenía listas para instalar.

La casa está ubicada en barrio San Javier sobre calle Echagüe, una zona en la que según advierte Ezequiel la iluminación pública es nula y esto favorece los hechos de inseguridad que tanto él como sus vecinos vienen padeciendo.

“Yo estoy terminando de construir. Me queda un mes para mudarme pero ya me sacaron muchas cosas. Ahora tuve que poner alarma”, dice al tiempo que sostiene que ya hizo el reclamo correspondiente en el municipio acerca del alumbrado pero aun no ha obtenido respuestas.

“Para el lado de la autopista es la boca del lobo. Los vecinos ponemos reflectores para poder alumbrar un poco”, puntualizó.