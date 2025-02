Rock&Feller’s prepara su desembarco a minutos de Roldán: cómo será y cuándo planea abrir sus puertas

El icónico cartel de la guitarra eléctrica funcionó como un aviso allá por abril de 2024, cuando se supo que Rock&Feller’s preparaba su desembarco en Funes. Sin embargo, la escena cambió y la cadena top gastronómica está lista para comenzar la construcción sobre avenida Illia, en el complejo Vida Multiespacio. El predio ya fue cercado, la gigantografía quedó dentro y pronto comenzarán los primeros movimientos de tierra para la edificación.

Según publicó el portal InfoFunes, la propuesta de la marca contempla un espacio de 1500 metros cuadrados en planta baja. Esa parte del negocio estará destinada al icónico bar de la firma, con un estilo que replicará su estilo característico. Luego, como símbolo de su plan de expansión, se sumarán 1200 metros cuadrados en la planta alta para oficinas. “Así, se integrarán servicios comerciales y corporativos en un único espacio”, comunicó el medio de comunicación de la ciudad vecina.

El plazo de construcción sería de un año, por lo que es muy posible que Rock&Feller’s abra las puertas de su nuevo local en la próxima temporada estival. De todas maneras, la fecha aún no fue confirmada de manera oficial y la próxima apertura del comercio dependerá de que no surjan contratiempos. Tal suceso marcará un mojón importante no solo en el rumbo de Funes, que también se apronta para recibir a la firma Mostaza, sino también en la región.

Foto: Info Funes