Roldán se unió al Ente de Coordinación Metropolitana: por qué ahora y qué se busca

A fines de febrero Roldán se sumó a las ciudades que forman parte del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), una asociación voluntaria de municipios y comunas, reconocido por una ley provincial como Ente Público No Estatal que funciona desde hace más de diez años y de la cual forman parte otras 26 localidades de la región (11 ciudades y 15 comunas).

Tal como se describe en su propia web institucional, el Ecom es un espacio institucional de planificación, un ámbito de coordinación y promoción de políticas públicas de impacto regional, organizado sobre la base de una asociación estratégica de las 26 localidades que hoy lo integran. Es esencialmente un órgano impulsor de la elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos a escala metropolitana.

Si bien Roldán coqueteó durante varios años con ingresar, recién ahora se tomó la decisión oficial de hacerlo y así lo comunicó el intendente José Pedretti ante los ediles en el inicio de sesiones del Concejo a comienzos de marzo, “fuimos propuestos por el intendente de Rosario y el delegado del gobierno provincial”, anunció.

Los motivos por los cuales no se ingresó antes, el mandatario los explicó hace algunos días al aire de Radio Nacional en una entrevista que concedió a esa emisora: “Me había molestado mucho con el gobierno de Hermes Binner con el tema de la escuela. Arbitrariamente no fuimos incluidos y nosotros lo necesitábamos porque teníamos un problema de matrícula terrible, que está a la vista. Entonces no me parecía interesante si las políticas públicas se manejaban desde ese punto de vista”.

¿Por qué ahora sí?: “Hoy cambiaron los vientos y consideramos que hay temas que trabajamos en paralelo con otros intendentes como el tren metropolitano con Javkin (Rosario) y Santacroce (Funes) y consideramos que era necesario, y ante la invitación de varios intendentes y de representantes del gobierno provincial definimos estar presentes”.

Son varios los puntos sobre los cuales el gobierno municipal pone los ejes de trabajo dentro del Ecom: “Haber ingresado significa poder planificar muchas cosas que me interesan que se hagan como el tren de pasajeros, una mejora en el transporte del área metropolitana, el by pass de la autovía de la ruta A012 al oeste de la ciudad, y una rotonda provisoria en el cruce de la Ruta 9 vieja y la a012, que es algo que venimos trabajando con nación, entre otras cuestiones”, detalló Pedretti.