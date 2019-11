Roldán será la única ciudad de la zona en tener un consultorio para personas trans

Gracias a un trabajo conjunto entre el gremio UPCN, la secretaría de Género y Derechos Humanos de la CGT San Lorenzo, la Subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe y la dirección del Samco local, Roldán será la única ciudad de la zona en contar con un consultorio inclusivo para personas trans. El mismo quedará inaugurado este viernes 29 de Noviembre en el hospital.

Santa Fe cuenta con cuatro centros quirúrgicos en los que se practica diferentes operaciones de afirmación de género como en el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, el Centenario, el Roque Sáenz Peña y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar). También tiene 42 centros de hormonización, pero el de Roldán será uno de los primeros consultorios y por eso funcionará para todas las localidades de la zona.

El mismo estará a cargo de la Dra Erica Dohle, quien hace un tiempo ya se viene especializando en la materia. Por el momento aun no se manejan días y horarios de atención, pero serán anunciados a la brevedad.

Adriana Vinti, quien está a cargo la secretaria de Género y Derechos Humanos en la CGT San Lorenzo y de Salud en UPCN en el departamento, contó a El Roldanense que tanto en Roldán como en San Jerónimo o Carcarañá hay muchos chicos que necesitan tratamientos hormonales –que en la Provincia de Santa Fe se hacen de manera gratuita en el marco de la Salud Pública a través de la Ley de Identidad de Género- pero que la problemática no suele visibilizarse ya que aun existen muchos tabúes al respecto, algo con lo que también apuntan a romper con este tipo de consultorios.

“Yo trabajo en el hospital, y creo que esta es la forma de ayudar a toda la región. Recorro la zona, veo las realidades y veo como este tema se maneja y me siento feliz que sea en Roldán y que el ministerio nos haya dado el lugar. La idea es hacerlo también en varias localidades porque hay muchos chicos en esta situación. Esto acarrea una problemática importante que la gente no lo ve. Los chicos nacen en un cuerpo que no les corresponde y es muy difícil sobrellevar eso. Tenemos un gran hospital, médicos excelentes y podemos usarlo para todo tipo de gestión que se quiera hacer”, sumó Adriana.

Esteban Paulon Subsecretario de Diversidad Sexual Santa Fe. Pamela Rocchi, Coordinadora Territorial de la Subsecretaría de Diversidad Sexual Santa Fe, Santiago Quizamás, Presidente Varones Trans Santa Fe, José Babaya Delegado Zonal UPCN, Jesús Monzón Secretario General CGT San Lorenzo y Adriana, junto al director del Samco Martín Berta y la Dra Dohle, fueron las personas que hicieron posible este gran avance.

En la Provincia hay alrededor 1300 personas trans, 42 centros de hormonizacion, y 4 quirófanos para reasignación de sexo. En él último año 46 varones trans fueron acompañados en sus cirugías, una cifra histórica para la comunidad.