Roldán suma un nuevo complejo de canchas de pádel de última generación

El pádel es un deporte que está en auge en la zona y Roldán no se queda afuera de la tendencia: a fines de octubre inaugurará la primera de tres canchas que tendrá el nuevo complejo destinado a ese deporte que estará instalado en el club de Punta Chacra: Padel Club Punta Chacra.

Detrás de la apuesta está Mariano Ruiz, un vecino del barrio que es fanático del deporte y que decidió invertir en la ciudad para seguir impulsando esa actividad que cada vez gana más adeptos.

“Vamos a hacer tres canchas de blindex y sintético, es decir, de última generación. De la primera ya está hecha la platea de hormigón y estimamos que para fines de octubre o principios de noviembre estará lista para inaugurar”, contó en diálogo con El Roldanense.

La segunda etapa comenzará ni bien terminada esta, con la construcción de una segunda cancha y para comienzos de 2025 se viene la tercera. De estas tres, al menos dos estarán techadas y se complementarán con una tienda donde se venderán insumos vinculados al deporte como paletas, pelotas, grips, entre otros.

“Es un deporte nuevo dentro del club que ya cuenta con tenis, hockey, futbol. Yo jugué mucho tiempo al padel y después por trabajo y familia me alejé pero siempre estuve de alguna manera ligado. Hace un año que vine a vivir a Punta Chacra, encontré a mucha gente de la Comisión Directiva y vecinos de la zona que concurren al club, entre charla y charla apareció esta posibilidad y no lo dudé”, contó Mariano a la hora de exponer los motivos que lo llevaron a realizar la apuesta.

“El barrio me encanta y la ciudad también. La gente del barrio tiene un gran sentido de pertenencia con el club y por eso invertir en este proyecto me gusta mucho y me genera un desafío. Estamos a full con la puesta en escena para inaugurar a fin de mes la primera cancha”, reconoció.