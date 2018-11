Roldanense pide ayuda para costear medicación que le sale $150 mil por mes

Pedro Ariel Montes tiene 40 años, es de Roldán y este lunes grabó un video con intenciones de difundir un pedido de ayuda a nivel nacional para conseguir una droga que le permita atravesar con mayor calidad de vida una enfermedad que padece desde hace 15 años.

“En el año 2003 me enfermé de neuritis óptica aguda, una enfermedad demineralizante. Estoy medicado con Solumedrol 500, me internan cada dos o tres meses para pasarme la droga”, empezó contando el hombre afectado.

Desde el Sanatorio IPAM de Rosario, donde recibe la mencionada medicación, Montes imploró: “Necesito ayuda: estoy sin trabajo, me tengo que colocar una droga todos los meses hasta el día que mi corazón deje de latir, se llama Interferón Beta 1 o Betaferon“.

“Es una droga carísima, que valía $150 mil antes de la suba del dólar. Me la tengo que colocar todos los meses y no tengo esa plata. Si alguien en el país la puede donar o la tiene y no la está utilizando, pido por favor si me la puede donar”, agregó y completó: “La necesito con suma urgencia porque hace mas de siete años que no me la estoy colocando y mi enfermedad cada día avanza más y no la puedo frenar. Estoy perdiendo la visión cada día que pasa. Estoy abandonado. Sigo adelante por mis tres hijos, mi señora, mi nieta, mis hermanos, mi padre y mi madre”.

Montes finalizó: “En el 2003 cuando me enfermé a la droga me la cubría IAPOS pero en 2011 me echaron del trabajo y quedé sin cobertura. Desde ese momento estoy luchando día a día”. Para quien pueda ayudarle, su teléfono es 3413381787.