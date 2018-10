El roldanense que se convertirá en uno de los oradores más jóvenes de la TEDx

Bernardino Zaragoza tiene 19 años aunque su CV da cuenta de una persona con más años sobre la espalda. Se resume como creador de contenidos, algo que engloba a sus múltiples tareas dentro del ámbito de la comunicación como productor, fotógrafo, film maker y diseñador, entre otras: un recorrido que llevó a los organizadores de la segunda charla TEDxFunes a ficharlo como uno de sus oradores.

Así, el muchacho roldanense se convertirá en uno de los disertantes más jóvenes del evento que se lleva adelante en diferentes partes del mundo y que el próximo 17 de noviembre tendrá su segunda edición en Funes. Se trata de una propuesta con réplicas en todo el planeta que busca la difusión de ideas innovadoras e historias de vida inspiradoras.

“Me llamaron hace un mes aproximadamente. Estaba en la oficina y mi compañero de trabajo me pregunta <<cómo te ves para una TED>>. Lo primero que me pasó fue sentir mucha emoción porque yo consumía estas charlas, las veía por Internet todo el tiempo y que de un día para otro me llegue la posibilidad de dialogar, pararme frente a un público y ser parte, me pareció genial”, contó a El Roldanense.

“Encontrarse con un chico de mi edad que maneje diferentes cuestiones relacionadas a la comunicación les resultó llamativo y me convocaron para dar la charla”, agregó Zaragoza en referencia a qué aptitudes lo llevaron a ganarse el espacio en la TEDxFunes.

“La charla va a girar sobre cuestiones laborales e historia de vida, por qué hoy hago lo que hago. Muchos chicos en redes me preguntan muchas cosas y de alguna manera me volví un consejero teniendo la misma edad. Me preguntan qué pueden estudiar y cómo yo pude resolver la cuestión de encontrar trabajo a esta edad”, resumió el joven.