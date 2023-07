Salieron a hacer las compras y le robaron a Ruffo, un bulldog francés de cinco meses

Un vecino de la ciudad denunció que su perro Ruffo, un bulldog de cinco meses, fue robado del patio de una casa en la intersección de Lubich y Avenida de la Paz, en Tierra de Sueños 2.

«Ruffo estaba en el patio de la casa de mi novia. Fueron a hacer las compras y, cuando regresaron, ya no estaba más. No hay nada forzado y no había forma de que se escapara», contó Nicolás, su dueño, a El Roldanense.

La familia ofrece una recompensa para encontrar a su mascota. Los teléfonos de contacto se hallan en la imagen siguiente.