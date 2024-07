Santa Fe abre convocatoria para el ingreso de 1.200 policías: cómo anotarte

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, abre una nueva convocatoria para el ingreso de 1.200 aspirantes a la carrera de “Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial – Ciclo lectivo 2025-2026”.

Los interesados deberán inscribirse de manera online del 15 al 31 de julio inclusive, a través del sitio web de la Provincia (www.santafe.gov.ar/seguridad), donde se publicarán los requisitos de ingreso, incorporación y proceso de selección.

La cantidad de postulantes a ingresar al Instituto de Seguridad Pública de la provincia (lSeP) es de 350 mujeres y 850 hombres, quienes se sumarán a las filas de la Policía de la Provincia de Santa Fe con el grado de Suboficial de policía, Escalafón General – Subescalafón Seguridad. Además, al momento del ingreso, tendrán prioridad aquellos aspirantes que tengan domicilio en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, Constitución y General López debido a la necesidad de cubrir vacantes en la parte sur de la provincia.

Requisitos de inscripción e incorporación

Luego de realizar la inscripción online, el sistema entregará una constancia con el número de legajo de inscripción (NL), que deberá imprimirse por ser la única documentación que confirma la inscripción. Esta es “condicional” para la entrega de la documentación exigida.

Una vez inscriptos, los interesados deberán esperar que finalice el período de inscripción y las indicaciones que se publicarán en la página web del Instituto de Seguridad Pública (www.isepsantafe.edu.ar).

Para la inscripción:

a) Ser argentino, nativo o por opción;

b) tener entre 18 y 28 años de edad a la fecha de incorporación;

c) tener título secundario o polimodal completo (excluyente sin adeudar materias a la fecha de la incorporación) el mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe;

d) poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el

desempeño de las funciones correspondientes al Escalafón General, Subescalafón Seguridad de la Policía de la Provincia de Santa Fe, debiendo superar los exámenes psicológicos y médicos del ingreso;

e) no haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta;

f) no encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor;

g) no ser empleado de la administración pública de la nación, provincia, municipalidades y/o comunas;

h) no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal;

i) presentar la documentación necesaria en forma y plazo que se establezca.

Para la incorporación:

a) haber cumplido con el Proceso de Selección;

b) haber obtenido un orden de mérito que permita ser considerado dentro de las vacantes existentes;

c) haber obtenido y presentado su título secundario definitivo y registrado en el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe;

d) presentar planilla de antecedentes policiales y el Certificado de Antecedentes Penales;

e) haber obtenido el apto médico definitivo en caso de haber resultado condicional en la junta médica;

f) firmar un contrato de beca previa aceptación voluntaria del reglamento de alumnado del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe (lSeP);

g) presentarse en el ISeP en la fecha y con los elementos requeridos para su incorporación.