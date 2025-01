Santafesina lleva su investigación sobre arquitectura y patrimonio a Italia

La arquitecta Gina De Gaspari es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la sede Rosario de la Universidad Católica de Santa Fe, y por estos días se encuentra realizando una estancia de nueve meses en la Universidad de Camerino, Italia; en el marco del prestigioso programa de becas MAECI del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

De Gaspari fue la sexta elegida en 10 personas de nuestro país para llevar adelante tareas de investigación, en este caso en torno al patrimonio arquitectónico.

Primera egresada de arquitectura de la UCSF en la sede Rosario, el proyecto que la llevó hasta Italia se titula Restauración, Revalorización y Refuncionalización del Patrimonio Arquitectónico Italiano. Casos de referencia para la región santafesina. A partir de este trabajo, la joven docente busca identificar en la tierras italianas, ejemplos destacados para elaborar un catálogo que sirva como referencia en nuestra provincia.

Una guía santafesina

La arquitecta explica que la beca es una investigación para la cual tiene asignado un tutor, Massimo Sargolini, director de la Escuela de Arquitectura de la sede de la Universidad de Camerino. «Él va a guiar esta investigación y me va a ir asignando colegas para que me ayuden según la etapa y lo que vaya necesitando».

Este proyecto de investigación representa un valioso aporte tanto para Santa Fe como para la comunidad de la propia Universidad Católica. Por un lado, el catálogo se proyecta como una «guía de buenas prácticas» para futuras intervenciones en la provincia. Por otro, aportará un marco teórico fundamental para el proyecto de intervención en preexistencias patrimoniales de Rosario, desarrollado por el Taller de Arquitectura III, donde Gina se desempeña como docente adjunta.

Además, esta experiencia fortalece los vínculos con el Consorcio Interuniversitario Italiano para la Argentina (CUIA) y refuerza la colaboración con las universidades italianas, consolidando las relaciones internacionales de la UCSF y generando nuevas oportunidades para toda su comunidad académica.

Las Becas MAECI son becas ofrecidas cada año por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI), para ciudadanos extranjeros e italianos que viven fuera de su país con el fin de fomentar la cooperación internacional en los campos cultural, científico y tecnológico, promover la lengua y la cultura italianas y apoyar el sistema económico de Italia en el mundo.

Sueño cumplido

Haciendo un recorrido por sus años de estudiante y ya como graduada, De Gaspari comparte: «El viaje al exterior era una deuda que tenía conmigo misma porque hice la carrera mientras trabajaba y cuando me recibí, entre la pandemia y otras cuestiones, todo se fue posponiendo».

En sus palabras no se olvida de María Luisa Gutiérrez Peart, la responsable de Internacionalización de la UCSF: «Siempre supo me había quedado con ganas de realizar una experiencia en el exterior. En 2023 surgió una propuesta de otro organismo, nos postulamos, pero no tuvimos suerte. Más adelante volví a insistir, acomodamos un poco la propuesta y finalmente se dio», reconoce.

Respecto a sus objetivos profesionales, comparte: «Mi idea siempre fue proponer algo que no solo me sirva como profesional en el ámbito de aplicación inmediato, que en mi caso es la Universidad, sino también que forme parte de una investigación que se pueda ampliar en nuestro territorio, que pueda tomar su propio camino y que sea la base para poder avanzar en cuestiones de patrimonio en nuestra provincia». Sin embargo, reconoce que vivir en el exterior no solo te nutre en lo académico y profesional.

En este sentido, la arquitecta confiesa con franqueza que no quería llegar a los 30 sin haber tenido esta experiencia de intercambio: «Como los cumplo el año que viene cuando termina la beca, personalmente cierro una década con todas las experiencias logradas. Creo que en lo personal me va a ayudar a crecer, como muchas otras oportunidades de mi vida me ayudaron y esta no va a ser la excepción. Estoy muy entusiasmada», concluye.

Estudiá Arquitectura en la UCSF

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe ofrece sus carreras en Rosario, Rafaela, Santa Fe y Posadas. Las inscripciones para el ingreso 2025 están abiertas en todas las sedes.

Para mayor información, comunicate con Ingreso al whatsapp 3425371285, o por mail a ingresouniversitario@ucsf.edu.ar o acercate a tu sede más cercana: Rosario (Moreno 1056), Santa Fe (Echagüe 7151), Rafaela (Saavedra 472), Posadas (Av. Rademacher 3943).