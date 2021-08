Schwank: “La inercia estatista nos paralizó, debemos despegar como economía y como sociedad”

El candidato a concejal por Compromiso por Roldán, Leonardo Schwank, fue categórico a la hora de pensar lo que se pone en juego en las próximas elecciones, y afirmó: “Roldán tiene que decidir si se revela frente a la inercia estatista, o encara el futuro con un modelo de crecimiento, inversión y desarrollo”.

“Hemos pasado largos años metidos en un sistema que ha detenido a Roldán en el tiempo. Lo ha paralizado frente al desarrollo que vemos en localidades vecinas, que promueven la inversión, reconvierten sus economías y administran de otra manera”, precisó y sumó: “No puede ser que a estas alturas estemos con modelos decisorios centralistas y arbitrarios, cuyos efectos vemos todos los días. Todos los días vemos cómo cada decisión se toma de manera autocrática y personalista, y parecemos simples espectadores”.

Inversiones e incentivos al crecimiento

“La gente ya nos conoce. No tenemos que explicar el modelo de ciudad que queremos. Porque sabemos lo importante que es generar un clima atractivo para las inversiones, generar programas de incentivos al crecimiento, y salir de esta

inercia desesperante del estatismo”.

“Tanto Roberto Amsler como yo conocemos las virtudes que tiene la generación de trabajo genuino, la inversión privada y la asignación adecuada de los recursos. El cambio no es cualquier cosa, es comenzar a destrabar el potencial productivo, de la industria, el comercio y el capital humano de nuestra ciudad.”

¿Qué es el cambio?

“Creemos que la palabra cambio está saturada, porque no definimos qué es: y cambio es ejecutar eficazmente el presupuesto, asignar partidas para la reactivación económica, gestionar los problemas de los barrios estructuralmente, desburocratizar, transparentar la gestión del estado”.

“Esto es lo que consideramos que es el cambio. Sino caemos en el lugar común de plantear que se necesita una renovación, pero no decimos cómo. Nosotros queremos expresarlo claramente: un nuevo modelo de gestión del estado, una asignación eficiente del presupuesto público y un fuerte incentivo económico al tejido productivo/empresarial”.

“Hemos planteado temas que son indispensables para el futuro y que esta administración desconoce. Por ejemplo, un programa de energías renovables; un programa de capitalización de empresas jóvenes; un programa de abordaje

estructural de obras, un programa de descentralización burocrática del municipio”.

Temas urgentes

“Es impensable que a estas alturas la ciudad no tenga estadísticas propias. Que no conozca con precisión los números de su gente, que no cuantifique los problemas. Sin estadísticas no se puede asignar como corresponde el

presupuesto. Y esto lo planteamos desde un principio”.

“Es impensable que a estas alturas sigamos quemando la basura mientras cientos de municipios ya producen energía con los residuos sólidos. Reconvierten la basura, resuelven un problema sanitario agudo y ahorran en insumos

energéticos. Esto lo planteamos desde la primera hora”.

“Creemos que es momento de tomar las cosas seriamente. Son muchos años de centralismo, muchos años de una gestión cerrada y personalista que ha dejado de lado los temas esenciales. Creemos que ya no se puede esconder más la realidad. Hay que encararla y resolver los temas que nos liberen como economía y como sociedad”.