Se armó la interna libertaria en Roldán: el espacio de José Cera desconoce al nuevo grupo y asegura que es el único oficial

A días de haberse conocido el surgimiento de un nuevo espacio político, la interna libertaria se recrudeció en la ciudad. José Cera, referente de La Libertad Avanza y Fuerza Libertaria a nivel local, señaló que su grupo es el único que cuenta con el aval oficial desde arriba y desconoció al partido liderado por Héctor Benavídez. En diálogo con El Roldanense, habló del apoyo recibido a nivel provincial, se refirió a “terminar con la casta” y se anotó en la carrera por la intendencia para las elecciones del año próximo.

“Soy la única persona a la que la diputada nacional Romina Diez le concede la representación de la localidad. Los demás partidos son colgados. ¿Qué es lo que pasa? Ven que Javier Milei y su espacio político son un boom, tienen una imagen positiva, y se aprovechan para colgarse”, expresó Cera en primera instancia. “Eso da indignación. Salimos a desconocer al otro espacio. Nosotros tenemos el apoyo del presidente, su hermana Karina y de Diez, quien es la presidenta del partido”, afirmó desde su local partidario por calle López al 800.

En sintonía, saltó con los tapones de punta hacia Benavídez, quien hoy trabaja en la secretaría de Cultura municipal. “Puede que los de este partido sean libertarios, no lo niego, pero quien lo encabeza ya participó en las elecciones a concejal dentro de otro espacio político que nada tiene que ver con esto”, expresó. “Como no pasó las PASO, negoció sus votos con el intendente actual y logró un cargo. Es lo que hicieron otros candidatos que hoy son empleados municipales. En eso difiero, el intendente debe devolver el favor por sí mismo, no a través del pueblo”, dijo.

“Esto se tiene que terminar, es una casta. Están viendo de qué forma pueden llegar, o de quién se cuelgan para tener un cargo público. Estamos totalmente en contra, por eso salimos a desmentirlos”, puntualizó Cera. “Ellos no son libertarios, se proclaman así porque les conviene. En las elecciones anteriores hubo otros personajes similares y, cuando no pasaron a las generales y había que fiscalizar a Milei, no había nadie. Me tuve que montar las 66 mesas solo, poner un fiscal por cada una y bancarles la comida”, añadió.

A la par, hizo mención al trabajo que se realiza en Cultura. “Estamos hablando de una persona que es peluquero y no desmerezco el oficio, pero es raro pasar de allí a subsecretario de Cultura en la Municipalidad”, señaló. “Yo trabajo hace 10 años en esa secretaría y veo que esta persona apareció después de las elecciones. Uno tiene su trayectoria, conoce el trabajo, y ponen gente que no entiende nada. De hecho, hay que perder tiempo explicando para que después ellos puedan mandar”, argumentó.

El pasado sábado 11 de mayo, Cera formó parte de la comitiva que recibió a Karina Milei en el aeropuerto de Rosario, donde fue retratado junto a ella y la diputada Diez. “¿Dónde estaban ellos cuando la fuimos a recibir? No había ninguno, por eso hay que salir a desenmascararlos”, pronunció. “Fue un evento maravilloso y aprovechamos para afiliar gente. Ya llegamos al número que nos estaba pidiendo el Tribunal Electoral, así que presentamos los papeles y estamos esperando la aprobación para tener partido propio”, describió.

Una candidatura cercana

De cara a las elecciones del 2025, Cera aseguró que presentarán listas a intendente y concejal, aunque añadió que los nombres aún no están definidos. “Estas injusticias me llevan al deseo de terminar con ellas. Uno quiere una Argentina mejor y de esta forma nunca vamos a salir adelante. Comparto lo que dice Milei, necesitamos un Estado pequeño que funcione”, precisó. “El oficialismo de Roldán tenía la posibilidad de mostrar lo bien que gobierna, pero en su lugar hay muchas falencias. No es algo que inventé yo, a mí me traen quejas todos los días”, contó.

Tres años atrás, Cera tenía pensado abandonar el país, pero una charla con el Padre Ignacio lo hizo cambiar de opinión. “Soy un outsider, jamás había estado en política. Sirvo al padre hace siete años y él me aconsejó que no me vaya porque la situación de Europa no era la mejor”, recordó. “Ya tenía en venta la casa y todo. Como no me pude ir, tuve la idea de construir un país mejor para mis hijos así sea a nivel local. No sé si lo voy a lograr, ojalá que sí, pero por lo menos di la batalla. Las injusticias me llevan a meterme en este barro”, detalló.

“Creo que este espacio crece cada día más. Empezamos con un grupo de gente al que esta mesa le quedaba grande y, de a poquito, la gente se fue dando cuenta de que nos manejamos con seriedad. No vivimos de la política, al contrario”, expresó, en tanto sumó que continúan sumando afiliados al partido. “Milei es uno de los pocos presidentes que cumple con lo que prometió y los resultados se ven más rápido de lo esperado. Es cierto que la situación económica no es la mejor y cuesta llegar a fin de mes, pero tenemos esperanza”, definió.