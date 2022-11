Se calzó los guantes: el campeón latino de boxeo vino a entrenar a Roldán

Luego de obtener el título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo en octubre, el pugilista rosarino Cristian Reggiardo estuvo en Roldán durante la noche del jueves. Visitó el gimnasio Casas, ubicado en el barrio Plan Federal de Viviendas y perteneciente al ex boxeador Roberto Casas, padre de “Polentita”, quien también supo destacarse con los guantes. En charla con El Roldanense, Reggiardo hizo referencia a la obtención del cinturón y a lo que viene.

“Quiero agradecer a Roberto por la invitación y por mostrarme el apoyo de la gente de Roldán. Actualmente vivo en Pérez y me parece buenísimo tener la banca de la gente, no solo de donde resido sino de la región”, expresó “Escopeta”, tal es su apodo. Antes de la cena que compartió entre amigos, hizo algunos movimientos en el ring junto al dueño del gym, a quien conoce de los festivales amateurs de boxeo, y le pegó a la bolsa.

Hace poco menos de un mes, Reggiardo venció a Cristian Ayala y le arrebató el cinturón. “El año pasado hicimos hincapié junto a mis entrenadores de que teníamos que entrenar a full y cambiamos el chip. Surgió la posibilidad de pelear por un título y se dio la victoria”, contó. Su rival llegó como número 3 del ránking argentino y 15°del mundo, aunque logró vencerlo contra todo pronóstico. “Entrenamos a fondo, le pusimos todas las ganas y lo pudimos sacar adelante en el tercer round”, detalló.

Con 27 años, dice que no es de mirar mucho boxeo, sino que se basa en lo que sabe hacer, en lo que le enseñan sus entrenadores, “y espero que salga lo mejor arriba del ring”. Si bien comenzó en el boxeo hace 11 años, cuando tenía 16, el camino no fue fácil. “La actividad que tenía no era muy continua porque necesitaba plata y trabajo. Es muy duro el proceso amateur. A los 24 me hice profesional y arrancó la etapa en que te pagan un poquito más, por lo que ya se puede empezar a vivir de esto”, describió.

Más allá de que alguna vez Ringo Bonavena dijo que “cuando suena la campana, te sacan el banquito y te quedas solo”, Cristian habla en plural e incluye a su equipo cuando habla. “Hasta el día de hoy, todavía no caigo de que soy campeón latino de la OMB”, aseguró. De cara a lo que viene, para enero está confirmada la defensa del título en Pérez, aunque todavía no está definida la fecha exacta. “Invito a toda la gente de Roldán para que vaya”, expresó.