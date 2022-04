Se hizo pasar por su sobrino y la quiso estafar con el Cuento del tío

Bajo la modalidad conocida del cambio de dólares, una vecina roldanense recibió un llamado a su teléfono fijo de alguien que se hizo pasar por su sobrino e intentó estafarla con el famoso Cuento del tío. Ocurrió en la mañana del jueves, cuando desde el otro lado de la línea intentaron convencerla de que la operación era necesaria por una decisión reciente del Gobierno nacional. Sin embargo, ella se percató rápidamente de lo que sucedía y evitó que la trampa se llevara a cabo.

“Un hombre me habló como si fuera mi sobrino, que vive en Cruz Alta, Córdoba. No reconocí la voz, aunque pensé que podía ser él. Me dijo ‘hola tía, ¿cómo andas? ¿No te acordas de mí? Hace un montón que no hablamos’”, comenzó con su relato a El Roldanense, y expresó que el diálogo era tan natural que, por un momento, llegó a confundirse. “Me dijo ‘no te pude contactar al celular’ y siguió hablando. ‘¿Viste lo que sacó Aberto Fernández ahora? Hay que cambiar los dólares’”. Fue en ese momento que entendió la estafa.

Su interlocutor insistía con que le pase la letra de los billetes y le decía que pronto no servirían más. En ese contexto, ella contestó que era su hijo quien se encargaba de ese trámite, por lo que le pasó el teléfono. “‘Soy Carlitos, ¿cómo te va?’. Lo hizo como si fuera mi sobrino. Mi hijo entendió que era una estafa y cortó rápidamente”, amplió. Sin embargo, la situación no terminó allí, sino que a la hora recibió un llamado similar que alertaba sobre el cambio de dólares, aunque en este caso ella decidió seguirle la corriente y luego cortó. “Le dije que dejen de estafar gente y vayan a laburar”.

Según expresa, durante la segunda llamada le solicitaron la numeración de los billetes y le preguntaron si podía llevarlos hacia algún lugar o realizar una transferencia. “Son estafas comunes en esta zona. Lo más peligroso es que tienen las direcciones de las personas, porque llaman a los teléfonos fijos. Y tienen los nombres de los titulares”, expresó. Tras lo sucedido, se comunicó con la policía, que la alertó de hacerlo público ya que otra persona había sufrido el mismo intento de estafa horas antes.