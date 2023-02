Se juntaron para despuntar el vicio de tocar y formaron una nueva banda en Roldán

Cuando uno de los actuales integrantes de El Despunte fue convocado para presentar su música, no dudó en invitar a amigos y conocidos con los que ya se había presentado en otras oportunidades. Aquel día, lo que parecía ser una unión efímera, de un par de horas, se transformó en el nacimiento de una nueva banda folclórica. Un grupo que, tal como indica el nombre con el que lo bautizaron, toca por amor a la música, sin plantearse grandes metas a futuro, avanzando día a día y con los instrumentos como gran vía de escape a la cotidianeidad.

“Somos músicos que hemos estado en otras bandas. Armamos el grupo casi sin darnos cuenta prácticamente. Nos conocemos desde hace más de 10 años y hemos compartido grupos o acompañado a solistas en conjunto”, contó Andrés Rossi, tecladista de la banda, a El Roldanense. Lo acompañan Pablo Rafaeli y Daniel Giménez en voz y guitarra, junto a Juan Carabajal en percusión. Carabajal es, de hecho, el único que se unió al grupo por fuera, luego de invitarlos a tocar en el bar La Pirka.

La respuesta del público durante aquella jornada de la primera presentación los invitó a seguir. “Somos amigos y nos gustó, como también le gustó a la gente. Nos siguieron llamando y se armó porque nos fueron convocando, no es que armamos un proyecto desde cero”, describió Rossi. “Para nosotros, esto significa despuntar el vicio, yo ya no trabajo más en la música y esto me permite sacar el gustito un par de veces por mes”, añadió.

Si bien actualmente Carabajal es un integrante más de la banda, la relación comenzó hace poco tiempo. “Nos habíamos cruzado en festivales y peñas y compartido escenarios. Cuando se trabaja en el ambiente, es común cruzarse con otros artistas”, detalló. Luego de la apertura del local gastronómico situado en Rivadavia y Salta, se reunieron en diferentes oportunidades para cenar. “Le gustó la banda y lo que hacíamos. Se ofreció muy amablemente y se sumó. Es un buen percusionista, tiene muchísima experiencia y su apellido es reconocido”, señaló.

La música que hace El Despunte es estrictamente folclórica, más allá de que Rossi trabaja como sesionista en una joven banda rosarina de rock nacional llamada Cristal Marrón y de que apunta que algunos de sus compañeros hacen algo más melódico. “Somos folcloristas y esto lo armamos para hacer algo que nos gusta. El repertorio es variado, no nos reflejamos en algún artista particular y, por lo general, tocamos lo que nos gusta y consumimos”, expresó. En la lista, hay temas modernos, otros que tienen más de 80 años y canciones de diferentes partes del país.

Lejos de fijarse un gran desafío como banda, Rossi apuntó que nada los apura. “Lo único que queremos es pasarla bien y hacer un show de calidad, para que la gente que nos contrata y la que nos ve esté conforme. Después, el tiempo dirá”, argumentó. Mientras analizan diferentes invitaciones para tocar dentro de la provincia y en Córdoba, El Despunte es eso mismo, una válvula: “En esta etapa de nuestra vida personal, lo tomamos como un cable a tierra, por lo que no hay ninguna meta concreta”.