Se presenta en la ciudad un Observatorio orientado a políticas de género

Este fin de semana se presentará en la ciudad el Observatorio Villaflor, un espacio departamental que tiene como objetivo generar nuevas políticas de género. Será el sábado a las 18:30 horas en el bar El 25, situado en la esquina de Pellegrini e Independencia. La intención del observatorio es trabajar transversalmente con instituciones y organizaciones de derechos y protección de las mujeres, diversidades e infancias en las diferentes ciudades. Natalia Porfiri, responsable local, explicó cómo surgió la iniciativa y qué ideas plantea.

“El observatorio surge como idea de compañeras de la ciudad de San Lorenzo, al ver ciertas realidades compartidas respecto a la protección de la mujer, la implementación de políticas y la atención generalmente a partir de urgencias”, describió Porfiri a El Roldanense, y precisó que habrá dos objetivos vitales. “El primero es observar, recabar información, instituciones involucradas, políticas implementadas en materia de género y diversidad; el segundo, la vinculación y el involucramiento de parte nuestra, como mujeres del movimiento, para con la creación de políticas de género y la real implementación de las ya existentes”, detalló.

Porfiri señaló, a la vez, que es necesario “desterrar las desigualdades y hacerlo con una construcción colectiva”, y analizó que en Roldán observa avances y retrocesos en torno a la problemática. “La creación de la oficina de Atención y Protección de la secretaría de Desarrollo Social, la pronta jerarquización con la creación del Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia en sintonía con lo que venimos haciendo a nivel nacional y provincial son avances”, dijo, y sumó: “Los retrocesos tienen que ver con que las mujeres y diversidades seguimos desprotegidas ante una desigualdad que es más abarcativa”.

Como parte de La Corriente Mujeres, Natalia manifestó que no fueron pocas las veces en que acompañó casos de mujeres violentadas física y psicológicamente, pero precisó que la violencia institucional es mucho más difícil de ver. “El acompañamiento de mujeres en situación de violencia necesita de una mirada más estructural y eso es algo que falta. La presencia del Estado en materia de prevención, de difusión de herramientas y lugares de atención casi no existen”, detalló. “Me he encontrado con mujeres de la ciudad que desconocen la existencia de los Centros Territoriales de Denuncias”.

A fines de abril, el movimiento Roldán Diversa presentó en el Concejo un proyecto de ordenanza con el fin de lograr el cupo laboral para personas travestis o transexuales. “Las desigualdades continúan con las personas del colectivo de diversidad. Es aún menos visible”, declaró Porfiri. “Hay una necesidad imperiosa de poner en pleno funcionamiento el consultorio de Diversidad en el Samco, con el equipo de profesionales de la salud que son necesarios y con el correcto acompañamiento”, ponderó.

“La salud sexual en las mujeres es un tema muy importante para abordar en nuestra ciudad, así como el urgente fortalecimiento y vuelta a la implementación de la Ley Micaela”, añadió en nombre del observatorio. En ese sentido, subrayó que, pese a que la ciudad cuenta actualmente con dos centros territoriales de denuncias y una fiscalía, “los trámites judiciales aún son complejos de realizar, teniendo que viajar a Rosario cuando en la mayoría de los casos los recursos económicos son escasos”.

La elección de esta fecha para la presentación del observatorio no es casual, sino que se engloba con el grito de #NiUnaMenos de cada 3 de junio desde 2015. “Queremos que la construcción sea lo más colectiva y diversa que se pueda. Este 3J nos encuentra en la calle, pero además nos encontrará pensando, programando y construyendo propositivamente políticas que nos acerquen a una sociedad más justa e igualitaria”, precisó Porfiri, y añadió que la denominación del espacio es un homenaje a Azucena Villaflor, “por su trayectoria, recorrido y ejemplo como mujer a favor de los derechos humanos”.

El sábado, la jornada contará con la presencia de la diputada provincial Lucila de Ponti y Norma López, una dirigente política “comprometida con los derechos de la mujer y trabajadora por ellos desde siempre”. La presentación del observatorio tiene cómo propósito que se conozca la plataforma pero, sobre todo, “que todas aquellas mujeres que hoy levantan las banderas del movimiento puedan participar desde el lugar que cada una ocupe, en un sindicato, en una vecinal, en el Estado, como funcionaria, concejal…”, precisó Natalia.

La invitación está abierta para que la ciudad conozca la construcción de nuevas políticas de género. Incluso, para varones que quieran asistir, dado que, según precisó Porfiri, “no existirá la igualdad sin la comprensión de ellos y su acompañamiento”. En los días sucesivos, el observatorio se presentará también en otras localidades del departamento, según detalló la entrevistada, quien destacó en paralelo que “destinar recursos humanos y económicos en esta materia es absolutamente necesario”.