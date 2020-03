Senadores provinciales donarán el 50 por ciento de su sueldo para luchar contra el coronavirus

El senador departamental por San Lorenzo y líder del bloque del Nuevo Espacio Santafesino (NES) en la Cámara Alta, Armando Traferri, adelantó este martes que los senadores provinciales donarán el 50 por ciento de su sueldo a instituciones del sistema sanitario en el marco de las acciones contra el nuevo coronavirus (Covid 19).

“Hace un tiempo que los programas sociales que tenemos los destinamos en un ciento por ciento a todo el tema sanitario y de alimentación para esta pandemia. Y es un hecho que la Cámara de Senadores decidirá en las próximas horas que el 50 por ciento del sueldo de los senadores sea donado a instituciones del sistema sanitario. Y seguramente se sumarán los otros poderes, como el Ejecutivo y el Judicial”, explicó Traferri en declaraciones radiales.

El legislador señaló que existe un consentimiento mayoritario entre los integrantes del Senado provincial para adoptar esta medida, que es una propuesta del NES. Asimismo, explicó que este mismo martes la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, le llevará la iniciativa al gobernador Omar Perotti. “Nosotros ya lo tenemos decididos, lo hablamos con el presidente del bloque del radicalismo, también con otros senadores. Hoy vamos a terminar de ajustarlo, pero la idea es donar el 50 por ciento de nuestro sueldo por el término de tres meses. Después iremos evaluando si es necesario extenderlo. Nos parece que es un paso importante para hacer lo que nos pedía en su momento el gobernador, que es organizar la solidaridad”, abundó Traferri.

En ese sentido, el legislador del departamento San Lorenzo dijo que se trata de “realizar un aporte como el que se está solicitando a toda la sociedad en el marco de las acciones que se están tomando desde los diferentes estamentos del Estado para enfrentar a esta pandemia, que nos ha puesto a todos en una situación muy complicada”. Además, señaló que cree “que los diputados se van a sumar a esta iniciativa, porque que no hay espacio para especular, tenemos que todos estar aportando para esta pandemia”.

La situación productiva

Por otra parte, Traferri confió que estuvo conversando con el gobernador de la provincia para analizar la situación de las empresas del cordón industrial afectadas por las medidas del aislamiento.

“Hablamos con el gobernador para ver cómo se van se pueden ir habilitando algunas empresas para que puedan ir empezando a trabajar de nuevo. Porque hay muchas de ellas que tienen contratos con el exterior y los tienen que cumplir, porque de otra manera pierden esos contratos que ha llevado mucho tiempo y trabajo conseguir. Como se permiten las exportaciones de granos también se podrían permitir las de otros productos”, ejemplificó.

Proyectos de ley

Respecto del tratamiento en la Cámara de Diputados de las leyes para luchar con la pandemia y de la ley de emergencia, para cuyo tratamiento se reunirá este martes la Cámara de Diputados, el senador por San Lorenzo aseguró no tener certezas, pero que “el escenario que hoy tenemos es extremadamente complicado y no hay ningún motivo para que, como hicimos en senadores, no le demos las herramientas al gobernador para afrontar esta crisis”.

Así, consideró que “no es lo mismo discutir la emergencia pública en diciembre o en enero que discutirla hoy, que la verdad no sabemos cómo va a terminar, qué vamos a necesitar. El gobernador necesita de todas las herramientas que le podamos aportar para enfrentar esta crisis que la verdad es muy compleja”.