Señales evidentes para saber si le gustas

¿Quién no se ha visto nunca en la situación de que le guste una persona y no esté seguro de si siente lo mismo? De hecho, si está leyendo este artículo esto podría estar dándose ahora mismo. Entonces, ¿cómo sabes si le gustas? Es cierto que no se trata de una ciencia exacta, pero hay algunas señales que pueden indicar que existe un interés recíproco.

Pero para ello, es fundamental observar los pequeños comportamientos que son más evidentes cuando se está desarrollando un tema, ya sea a través del lenguaje corporal o de otras diversas demostraciones.

Pensando en esto, Skokka y las expertas escorts calientes de Baires han hecho una lista con algunas de estas señales. A lo mejor a través de ellas es posible eliminar las dudas.

Un mensaje recibido en el teléfono móvil, un ligero toque, un deseo de llamar la atención. ¿Podría haber algo más en juego? Fíjate a ver si reconoces algunas de las señales que aparecen a continuación.

Se pone nervioso cuando está cerca de ti

Este es uno de los signos más evidentes de que la persona está interesada. El nerviosismo, la ansiedad, a veces incluso una cara sudorosa, pueden ser fuertes indicadores de que realmente le gustas.

Lenguaje corporal

El cuerpo habla. Así que presta mucha atención a ello. Puede ser la forma en que habla, la forma en que te mira, o incluso si te imita durante una conversación.

Siempre te toca cuando hablas

Tocarte la mano, ponerte la mano en el hombro, limpiarte la cara o incluso abrazarte con frecuencia.

Te trata de forma diferente

Puede que te preste más atención a ti cuando habla que a la otra persona, puede que sea sobreprotector… Hay muchas formas de tratarte que pueden indicar que la persona está interesada.

Está interesado en tu historia

Muchas personas lo hacen sólo por amistad, pero si esta señal viene acompañada de las otras podría ser un fuerte indicio de atracción.

Siempre te hace preguntas

La persona quiere conocerte de verdad, o si ya te conoce, quiere saber de ti, cómo va tu vida, tu trabajo, tu mascota y opina sobre las cosas que te gustan. Desde el punto de vista de las hermosas escorts en Rosario este factor es especialmente importante ya que además en caso de establecer una relación facilitaría la comunicación.

Recuerda las cosas que les has dicho

De repente, recibes un mensaje diciendo que el cantante que tanto querías ver va a dar un concierto en la ciudad el próximo fin de semana. ¿Coincidencia? No. Eso significa que le importa.

Les habla a sus amigos de ti

Los hombres suelen tener un grupo cerrado de amigos en el que hablan de deportes, de cerveza… pero cuando habla de una chica con la que sale, puede ser una fuerte señal de que está interesado. Al final, tienden a ser un poco más reservados en su vida personal y sólo lo cuentan cuando sienten algo más.

No utiliza su teléfono móvil cuando estáis juntos

En el mundo actual, en el que todo es información rápida, conocer gente al instante y crear conexiones casi de un día para otro, tener una persona que te elija a ti por encima de la multitud de oportunidades que ofrecen las redes es algo muy positivo.

La comunicación en las redes

Siguiendo el razonamiento del punto anterior, en tiempos de redes sociales y una infinidad de personas conectadas todo el tiempo, responder rápidamente mensajes es un indicio de que existe un cierto interés.

Al final, la persona podría estar usando su tiempo para conocer a otras personas o haciendo una videollamada para concertar una cita con una sexy escort de Monterrey en lugar de estar hablando contigo. Otras señales que se pueden ver en Internet: la persona busca temas para hablar, usa emojis monos y además la conversación fluye durante varias horas. ¿Pasa todo eso? Puede que haya algo más ahí.

Te hace constantes elogios

Durante el contacto, la persona siempre se asegura de hacerte algún elogio, ya sea de tu ropa, tu perfume, tu sentido del humor… a través del cumplido, comienzas a sentir que estás siendo observada y más que eso, admirada.

Son muchas las maneras que el hombre puede usar para expresar el interés. Y como son cazadores naturales, no suelen economizar en miradas, elogios y actitudes para conquistar a la mujer deseada.

Sin embargo, el interés es algo que se nota y la falta de él también. Así que lo más importante es tener las cosas claras desde el principio para ahorrar tiempo para ambos involucrados.

Si después de todo todavía quedan dudas en cuanto al interés, vale la pena preguntar directamente. Un buen consejo sería invitar a la persona a una cita a solas y preguntar si está realmente interesado en algo más, y si no, pedir disculpas por haber confundido las cosas y todo bien pues la vida sigue.

El juego de la conquista es una de las mejores etapas de la relación y debe ser vivida intensamente. ¡Para eso, esté atenta a las señales y aproveche todo al máximo!

Fdo.: Luna Díaz