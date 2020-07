Sigue la grieta en el Concejo: el Frente Roldanense no se presentó a la sesión

Tras la polémica desatada la semana pasada en el Concejo cuando los integrantes del bloque del Frente Roldanense se levantaron de la sesión y no dieron quroum al tratamiento de dos proyectos enviados por el Ejecutivo para la compra de maquinarias y materiales, este martes la grieta se agrandó ya que la sesión extraordinaria volvió a hacerse sin presencia del bloque.

“Hemos decidido como bloque no presentarnos en el Concejo Municipal, entendiendo que no podemos legitimar, ni ser cómplices, de la irregularidad del orden del día. Consideramos que, en un contexto de emergencia sanitaria, la prioridad tiene que ser el cuidado de la salud de la población y el refuerzo de la infraestructura sanitaria. Y no, utilizar este contexto como una excusa para buscar aprobar, a las apuradas, los proyectos de excepción para la compra de una compactadora, una chipeadora, y de materiales de construcción”, señalaron en un comunicado.

“Nuevamente, reforzamos nuestra postura de que estamos de acuerdo con la compra de la chipeadora y de la compactadora. Sin embargo, estamos en desacuerdo con los mecanismos irregulares que quiere utilizar el Municipio, salteando la ordenanza vigente desde el año pasado para establecer los medios de contratación (Ordenanza N°1014-19). En resumen, el oficialismo quiere comprar una chipeadora y una compactadora por concurso de precios, pero el límite establecido por Ordenanza para Concurso de Precios es de $1.000.000”, sumaron.

“Segundo, también quieren autorizar la compra, a discreción del Municipio, de materiales e insumos para la planta de tratamiento de áridos (hormigón) pero el límite establecido por Ordenanza para Compra Directa es de $500.000. Esto significa que el Concejo renunciaría al control de la Obra Pública del Municipio. Por lo tanto, el objetivo de ambos proyectos es buscar atajos, y saltear los límites establecidos”, sostuvieron.

“Por ello, insistimos en que, el Municipio, puede adquirir estos elementos realizando las licitaciones correspondientes. Respetando la misma ordenanza que el Municipio presentó el año pasado (1014-19), y utilizando los mecanismos transparentes, establecidos por ley, para el manejo de los recursos públicos. Un Concejo transparente y serio, es aquél que garantiza los controles sobre los mecanismos de contratación del Municipio. Defendemos la legitimidad con la que nos honraron todas y todos los roldanenses que nos eligieron para que llevemos su voz al Concejo, para que los representemos responsablemente poniéndole límites a las irregularidades y cuidado de los recursos de nuestra comunidad”, concluyeron.