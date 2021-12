Simonutti se reunió con Escalante: “Se vendrán algunos cambios, pero serán consensuados”

Miguel Simonutti, secretario de Sitram tuvo el primer encuentro con el actual intendente Daniel Escalante en el cual marcaron la agenda para trabajar a corto plazo. Además en dialogo con El Roldanense el sindicalista hizo un balance de la gestión de José Pedretti.

“En la primera reunión presencial que tuvimos junto al secretario adjunto con el nuevo intendente nos sirvió para conocer el grupo de personas que trabajan con el, desde el abogado, pasando por el secretario de Hacienda, y parte del gabinete ”, explicó Miguel Simonutti, en dialogo con este medio.

“Estuvimos hablando de las cuestiones gremiales, de cómo trabajamos, cómo se manejan con los comercios,y todos los otros convenios que tiene el sindicato, cómo así también el pago para con los negocios. Fue una reunión positiva, y seguramente se vendrán algunos cambios, pero serán todos consensuados”, explico el secretario de Sitram y agregó: “Esta asegurado el pago de aguinaldo en tiempo y forma como así también el sueldo de diciembre en los primeros días de enero”.

“Las sensaciones que nos deja este primer encuentro es que durante esta nueva gestión tendremos un intercambio de posturas e ideas respetuoso. Ellos nos remarcaron que si por parte del gremio municipal observamos que están tomando decisiones erradas, se las hagamos saber para poder generar un dialogo constante”, profundizó.

“La única realidad es que cada persona que está trabajando en la Municipalidad no es ni de un lado político ni del otro, es un trabajador municipal, al cual el gremio lo va a defender con sus derechos que según la Ley establece”, explicó y agregó: “La idea del nuevo intendente es que toda persona que trabaje o tenga causa justificada de no poder ejercer su labor, no pierda su sueldo. No hay intención de cambiar a nadie de su puesto”, tranquilizó sin ahondar en el tema de los trabajadores contratados que no están gremializados.

Los 20 años bajo el mandato de José Pedretti

“Con el exintendente hemos tenido discusiones normales de trabajo, sea ropa de trabajo o pase a planta, pero tuvimos una relación de respeto mutuo y eso durante tantos años es muy valorable”, detalló Miguel Simonutti.

“Pedretti si estuvo durante tanto tiempo es porque la gente entendía que merecía estar, con nuestro gremio los asociados siempre cobraron los sueldos, aumentos paritarios y aguinaldos siempre se cobraron en tiempo y forma”, sostuvo el sindicalista y agregó: “Durante la etapa de José el sindicato avanzó y fuimos creciendo, ojalá que se pueda mantener con el nuevo espacio político que llego a la ciudad”.