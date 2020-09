Sin actividad con la ovalada, usurpan canchas de Roldán Rugby y arman picaditos

Hace seis meses que las instalaciones que Roldán Rugby tiene en Tierra de Sueños 3 están vacías y sin la intensa actividad deportiva que solían tener previo a la cuarentena. Esta situación dejó al lugar librado a su suerte y por supuesto que los oportunistas de siempre aprovecharon la movida: autoridades de la institución advierten sobre usurpaciones casi diarias a sus canchas.

“Seguimos teniendo el mismo problema que ya habíamos tenido incluso cuando estábamos en actividad. En estos meses de parate se agudizó porque como prácticamente no podemos llegar al club y la actividad está parada, no hemos vuelto a entrenar ni juntarnos en el lugar, el club esta cerrado y sólo se hacen tareas de mantenimiento y corte de pasto”, contó a El Roldanense el presidente de la institución, Daniel Alonso.

Esto da lugar a que intrusos hagan uso de las instalaciones y la preferencia son las canchas de futbol, las cuales se usan constantemente.

“Nosotros no lo podemos evitar porque no tenemos presencia en el lugar. El club está cerrado hasta que las autoridades dispongan lo contrario, y por lo tanto no nos hacemos responsables de lo que pase con las personas que ingresen al club sin ningún tipo de permiso”, puntualizó el directivo.