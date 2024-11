Sin trucos ni piruetas: suspendieron las clases del Roldán Park en reclamo a quienes no respetan el espacio de entrenamiento

A ocho meses de que comenzaron las clases de patineta y monopatín, el profesor Alejo se vio obligado a interrumpir temporalmente las sesiones que brindaba en las instalaciones del Roldán Park. Mediante las redes sociales, hizo un descargo, transmitió su enojo ante las personas que no respetan el deporte y el lugar de entrenamiento, y expresó su bronca ante la falta de un apoyo manifiesto tanto a él como a la decena de chicos que acudían a practicar una o dos veces por semana.“Hay personas que pelean a menores de edad cuando les piden permiso. Como profe, me cansé de ir por las buenas y tratar de concientizar a la gente. No respetan el deporte y creen que es un juego”, posteó el profesor en la cuenta de Instagram @escuela_roldan_extremo. “Por más público que sea el espacio, este es un proyecto para que los chicos tengan un buen futuro”, aseveró Alejo, quien desde un primer momento tomó la posta de este programa de El Deporte va a Tu Barrio.Asimismo, hizo foco en quienes ocupan las pistas de entrenamiento en días de clase. “Esto es culpa de la gente que pone a sus hijos a jugar en las rampas y no los miran. Son muchos los que lo hacen, incluyendo a quienes vienen desde fuera de Roldán. No aprovechan todo el espacio que hay”, lamentó, y reclamó: “Nunca nos escucharon a todos los que algún día practicamos estos deportes. Jamás tuvimos apoyo de nada. Es una vergüenza que tengamos que ir a pueblos linderos para hacer lo que nos apasiona y nos da de comer”.