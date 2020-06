Su mamá le transmitió el amor por el mosaiquismo y emprendió su propio taller

“Buona Fortuna”, Taller de Arte e Insumos para Mosaiquismo abrió sus puertas el pasado sábado 20 de junio en la ciudad. Detrás del emprendimiento está Paulina Fisher quien en redes sociales lo presentó como su primer trabajo formal y un emprendimiento en el que puso todo el amor por una disciplina que aprendió a querer gracias a su mamá Natalia.

“Elegí este rubro ya que mi mamá Natalia, que enseña mosaiquismo, me trasmitió el amor por el arte. Juntas nos dimos cuenta que hacía falta en mi localidad, Roldán, un lugar donde todas las personas que asisten a los diversos talleres tuvieran la posibilidad de encontrar lo que necesitan en un solo lugar”, describió.

“Al principio me pareció loco, pero como dice su nombre me aventuré a tener Buona Fortuna. Ojo que no hablo de la fortuna del dinero en si, ya que mi fortuna es distinta a otras realidades. Mi familia como siempre, me ayudó para pintar, armar góndolas, buscar precios y ordenar”, agregó.

En el almacén / taller se podrá encontrar todo lo que se necesita para disfrutar del arte del mosaico: azulejos, venecitas, pegamentos, soportes en madera, mesas de hierro, tutores, portamacetas, luminarias, herramientas, macetas de barro y fibrocemento, cemento y pastinas. “Pero también te vas a encontrar con un lugar cálido, colorido, con buena música, con la atención mía y de Natalia que es quien se encarga del taller de mosaiquismo y arte”, sumó Paulina en su perfil de Facebook.

Para poder inaugurar fue clave la ayuda que la emprendedora recibió del Programa Promover que entrega la Municipalidad y que ayuda a las personas con discapacidad a comenzar un emprendimiento. Por eso, entre sus agradecimientos sumó al intendente José Pedretti y al secretario de Producción Germán Wirsch.

“Estoy feliz, imagínense lo que significa armar un emprendimiento y tener un primer trabajo”, finalizó Paulina.