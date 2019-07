Suena bien: harán en la ciudad el Primer Encuentro de agrupaciones musicales

El próximo sábado 7 de septiembre tendrá lugar en la ciudad el Primer Encuentro de Agrupaciones Musicales Roldán 2019. La idea corrió por cuenta de la Banda Municipal y se trata de un gran recital gratuito y abierto al público en el que los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a bandas locales pero también conocer un poco más acerca de “detrás de escena”, es decir, quiénes son sus integrantes, cómo se organizan, en definitiva, cómo hacen lo que hacen.

En el evento -que se desarrollará en la Casa de la Cultura- ya confirmaron su participación el grupo de rock local la Gasobagasand, la orquesta del Instituto Item de Funes, el conjunto instrumental que dirige Adrián Bressan y, por supuesto, la Banda Municipal.

“La idea fue juntar grupos de personas que se dedican a hacer música y compartir no sólo la parte musical sino también sacar a la luz el trato humano, las relaciones humanas que hay en esos grupos que es algo que también forma parte del trabajo de un conjunto de gente que se dedica a hacer música”, contó a El Roldanense Abel Spitzer, director de la Banda y alma máter del Encuentro.

“Será un concierto en el que irán pasando las bandas a tocar su música pero donde también vamos a aprovechar los momentos en los que una banda se acomoda, por ejemplo, para realizar entrevistas a los integrantes y conocerlos no sólo desde su producto sonoro sino otras cosas que no se ven en el escenario”, explicó sobre cómo se llevará a cabo a jornada.

“La idea es enriquecernos del contacto con otros músicos y no sólo son su producto sino en las vivencias que no tienen que ver con la música”, agregó. Así, las entrevistas que se realizarán a distintos miembros de cada una de las agrupaciones, darán a conocer información que no se aprecia en el acto de hacer música sobre el escenario, por ejemplo: el tiempo de vida de la agrupación, sus distintas etapas de formación y desarrollo, algunos obstáculos que fueron surgieron y el crecimiento que resultó de la superación de los mismos, los distintos métodos de trabajo que se aplican, las actividades extra-musicales que se desarrollan, las relaciones entre los integrantes, el clima de trabajo, alguna anécdota graciosa, algún viaje realizado, entre otras.

“La idea es que toda esta montaña de información, generada por la interacción de las distintas agrupaciones, sea puesta al alcance de directores e integrantes y que los mismos se puedan servir de ella, no solo, para lograr aumentar la calidad del producto sonoro generado, sino también, para desarrollar y enriquecer las estructuras extra-musicales, que están presentes en estos tipos de agrupaciones y que tienen una influencia fundamental en su vitalidad”, puntualizaron.