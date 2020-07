Roldanense viral: dos famosos tuiteros se unieron a la causa y armaron una “vaquita virtual”

Daiana Yanet Martínez es roldanense y furor en las redes sociales. Luego de darse a conocer su video de Tik Tok y producto de la repercusión del mismo, los fans comenzaron a ayudarla a que su casa del barrio Villa Flores esté reformada y en optimas condiciones.

En diálogo con El Roldanense, la joven explicó: ‘‘Cuando sucedió todo lo de mi video que se viralizó, me empezaron a llegar a Twitter mensajes de personas queriendo ayudarme para poder hacer las reformas en el techo de mi casa. A estas propuesta les dije que no, porque no era la intención’’.

‘‘Ese mismo día también se comunicó Martín Cirio (un twittero famoso por su personaje La Faraona, con casi 400.000 seguidores), quien tuvo la idea de dejar mi CBU en la red social del pajarito, para que las personas puedan realizar su aporte. Al día siguiente, con todo lo depositado fuimos con mi marido a comprar una parte del techo’’, amplió la joven roldanense.

VAQUITA TUITERA

❤️

Hablé con Daiana y me pasó su CBU para que podamos ayudarla a que tenga el techo que merece esta genia.

Toda ayuda es bienvenida! CVU: 0000007900273636998180

Alias: DAIIIUUYANET.UALA Cuesta poco pero vale mucho!

Por favor RT!! https://t.co/39wf22yw1h — GAYCHITO GIL (@GAYCHITOGIL) June 25, 2020

La ‘‘TikTokera’’ local agregó: ‘‘Eternamente agradecida a todas las personas que ayudaron y gracias a ellas también pudimos revocar las paredes que no estaban bien. Sabemos que tenemos que hacer muchos arreglos, pero de a poco vamos a ir realizando todos las mejoras’’, y sumó: ‘‘Quiero agradecer a mi primo Iván y a uno de mis hermanos más chico, Matías, que junto a mi marido todos los días se quedaron hasta la noche tarde para terminar con los arreglos. Lo lindo de esto, es ver la felicidad de mis familiares por nosotros’’.