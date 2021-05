Buenas vibras: cambió de profesión y montó su consultorio de terapias alternativas

Las formas de vida son tan diversas y diferentes como la cantidad de personas que viven en la tierra. A partir de esa realidad y por una situación personal, Paula decidió mutar de profesión y logró montar su propio consultorio de terapia alternativas.

‘‘Soy Licenciada en Recursos Humanos y al comenzar a trabajar en las empresas me encontré con muchas personas que observaba cómo les afectaba lo personal en lo laboral. A partir de eso me aboqué a tratar de ayudar a cada individuo con un complemento que fuera más allá de lo estudiado en la carrera, es por eso que empecé a incursionar en el mundo de las terapias alternativas y así nació @impatiensfly’’, explicó Paula en dialogo con El Roldanense.

‘‘A partir de esta nueva incursión en mi vida de a poco comencé a estudiar y a conocer el nuevo mundo de las energías y quedé fascinada, a tal punto que me recibí como Terapeuta Holística. Estas terapias alternativas me dieron las herramientas para afrontar situaciones que me complejizaban día a día’’, explicó la joven y agregó: ‘‘A partir de ese momento entendí que yo podía ayudar a quien necesite y me puse ejercer mi nueva profesión’’.

‘‘A tres años de haber cambiado mi forma de vida, y con la experiencia que adquirí en este tiempo, desde mi perspectiva es importante explicarle a cada persona que en cada encuentro con el paciente se hace foco en la patología o síntomas de la emoción que la persona desee tratar, y a partir de allí se trabaja con diferentes opciones de medicina alternativa como lo son la Biodescodificación, el Reiki, el Feng shui hasta la posibilidad de usar Flores de Bach’’, detalló la emprendedora.

Paula, hace seis años que vive en la ciudad y sueña con poder llegar a todos los roldanenses. ‘‘Para los interesados en poder visitarme pueden solicitar un turno mediante el Instagram oficial @impatiensfly , el Facebook donde me encuentran como ImpatiensFlyRoldan y también pueden realizar sus consultas a mi whatssap 341 356-2233. Respecto a los días y horarios me voy adaptando a la necesidad de cada persona’’.

Por último, la Terapeuta Holística explicó: ‘‘Estoy en este lugar porque estuve en el lugar de paciente, se lo que es estar en una situación y no encontrar una salida. Si bien cada caso es particular, en el fondo todas las personas tienen la misma finalidad: la de ser feliz. Es por eso es que a todos les digo que se debe vivir el aquí y el ahora’’.