Terapias complementarias con respaldo médico: una propuesta de salud integral en El Enjambre

En un mundo donde muchas veces la atención médica se vuelve impersonal y fragmentada, la Dra. Romina Venturi propone un enfoque diferente: el de la salud integral. Con 15 años de experiencia y una sólida formación médica y terapéutica, su espacio se presenta como una alternativa cálida y profunda en Roldán.

Las consultas tienen una duración aproximada de una hora e inician con una entrevista integral que no sólo contempla la historia clínica, sino también la historia de vida. Luego, se definen los tratamientos adecuados para cada persona, siempre considerando sus síntomas, elecciones y momento vital.

“Hay momentos de acompañamiento en aspectos subjetivos, emocionales, procesos personales y vinculares; como un momento en la camilla, con música de fondo, y realización de las terapias específicas, siempre priorizando lo que necesita y desea cada persona que consulta”, explica Venturi.

Durante las sesiones pueden aplicarse diversas terapias complementarias: acupuntura, terapia neural, medicina china, ventosaterapia, moxibustión, gua sha, auriculoterapia, nutrición clínica y fitoterapia, entre otras. Estas prácticas apuntan a restablecer el equilibrio energético, aliviar dolencias físicas y emocionales, y promover un bienestar integral.

Los motivos de consulta son amplios: desde artrosis, migrañas o bruxismo, hasta angustia, ansiedad, cansancio o alteraciones del sueño. “Un dolor de rodilla no es igual en todo el mundo, no se siente igual, no se vive igual, no tiene las mismas causas, y tampoco es igual en la misma persona en diferentes momentos de su vida”, sostiene la doctora, y subraya: “En ese ejemplo, no se trata de un dolor o de una rodilla, sino de una persona, con todos los aspectos, la complejidad y la integralidad que implica”.

Por eso, el enfoque no solo es integral sino también singular, y el vínculo terapéutico se convierte en un pilar fundamental del proceso. La Dra. Venturi resalta que su objetivo no es reemplazar otras indicaciones médicas, sino complementarlas, integrando saberes y prácticas que enriquezcan la experiencia de cuidado.

La atención se realiza los jueves por la tarde y los sábados por la mañana en El Enjambre. Para solicitar un turno, se puede escribir al 341 580 2919.