Tercera ola: elevado ausentismo en turnos brindados para terceras dosis

La ciudad transita la tercera ola de coronavirus con una alta cantidad de contagios que transformaron a enero en el mes de mayor cantidad de casos positivos desde el comienzo de la pandemia. A la vez, en el Hospital se continúan haciendo hisopados de acuerdo a las normas que rigen desde las esferas provinciales y se continúa con la vacunación en el SUM. Sin embargo, desde el área de salud local aseguran que hay un alto grado de ausentismo en los turnos asignados para terceras dosis.

“La gente no está yendo a los turnos asignados de terceras dosis, sino que va después. No se está cumpliendo con los días que se asignan, por lo que se estiran”, explicó Guillermo Bill, secretario de Salud municipal, a El Roldanense. “Dado que cuando una persona tiene el turno, puede reprogramarlo para más adelante, no se está siguiendo un orden establecido”, especificó. Según pudo establecer este medio, los cambios de día se realizan porque muchas de las personas convocadas contrajeron el virus, son contacto estrecho de algún positivo o se encuentran de vacaciones.

De acuerdo a lo comentado por Bill, no llegaron nuevas reprogramaciones desde el Ministerio de Salud porque los turnos “se van intercalando, debido a que permanentemente tienen que reprogramar”. Actualmente, en el Hospital de Roldán se hisopa a mayores de 60 años, o a pacientes que presenten comorbilidades, independientemente de la edad que tengan. “Se está siguiendo el protocolo provincial”, apuntó el secretario.

En lo relacionado a la vacunación, a día de hoy desde Santa Fe envían dosis por tandas, aunque se trata de algo que varía con asiduidad. “Por ahora, no hay tanta demanda en vacunación, pero el Ministerio sigue dando turnos y es ahí donde aumenta la afluencia. También, se sigue vacunando a los chicos”, añadió Bill.

Pocos días atrás, y en diálogo con este medio, Martín Berta había explicado cómo es el nuevo protocolo de aislamiento. “Aquellas personas que son contacto estrecho asintomático y presentan un esquema de vacunación completo (es decir, al menos dos aplicaciones), deben aislarse por cinco días”, afirmó. En el caso de que una persona sea contacto estrecho, pero no cuente con el esquema de vacunación completo -esto es, una dosis o ninguna-, debe aislarse por 10 días y realizarse un test al cumplirse la séptima jornada. Por otro lado, la persona cuyo test dio positivo y cuente con el esquema completo de dosis, tiene que realizar un aislamiento de siete días.