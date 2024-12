Tiene 72 años, recorre América del Sur en su bicicleta y pasó por Roldán: “Ahí vamos, feliz y agradecido con la vida”

La travesía de Luis Guillermo Madrid Arango, colombiano de 72 años oriundo de Medellín, comenzó en febrero de 2023. Tiene como desafío recorrer América del Sur en su bicicleta.

Este miércoles al mediodía, llegó a Roldán proveniente de Cañada de Gómez. Piensa quedarse un par de días antes de continuar la aventura. De hecho, la Municipalidad lo recibió y le dio hospedaje.

“La gente de Argentina tiene un corazón enorme. Tuve el sueño de hacer este viaje en moto, pero sufrí un accidente allá por 1999. Igualmente, eso no me limita pedalear. No hay camino, nada ni nadie me apura”, contó a El Roldanense.