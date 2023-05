Tiene domicilio en Roldán, quiso robar y su propia víctima lo detuvo en el centro de Rosario

Un motochorro conocido por arrebatar cadenitas en el centro de Rosario fue detenido el pasado jueves, luego de ser reducido por su propia víctima y otros peatones en la plaza Pringles (Córdoba y Presidente Roca).

Se trata de un hombre con domicilio en Roldán pero que tiene numerosos antecedentes de robos en las calles rosarinas. De hecho, luego de ser atrapado, en horas de la mañana, fue reconocido por diferentes personas a las que también les arrebató pertenencias.

Esta vez, la maniobra le salió mal. “Yo venía mandando un mensaje de audio y vi que venía de frente. Enseguida me guardé el celular en el bolsillo y me dijo ´loco, no te voy a chorear, estoy buscando una casa’. Le dije que ‘todo bien’ pero que no podía andar con la moto en la vereda. Entonces me dijo ‘chau, hasta luego’ y me arrancó la cadenita, pero le agarré la mano y se cayó”, contó su última víctima según el relato publicado por Rosario3.

Fue entonces que entre varios peatones colaboraron para reducir al ladrón en el suelo hasta que al rato llegó la Policía y se lo llevó. También secuestraron la moto que usaba.

Según diferentes testigos o víctimas del acusado, era conocido por sus frecuentes robos en el centro, donde solía actuar desde muy temprano en la mañana.