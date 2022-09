Tiene que reunir $500.000 para poder operarse y organiza una venta de pollo

Pedro Domingo Fernández es roldanense, tiene 60 años, vive en barrio Villa Flores y tiene un problema en su cadera desde que era joven. Luego de varios estudios, los especialistas le diagnosticaron que se debe operar y colocar una prótesis que tiene un costo que supera los $500.0000. Para poder solventar la operación y la prótesis, el próximo sábado realiza una gran venta de pollo. A continuación como hacer el pedido y ayudar.

‘‘Cuando era chico me quebré jugando al fútbol y me tenía que hacer una rehabilitación y no la hice, como era pibe no le di importancia. Luego los años fueron pasando y ahora tengo el problema que tengo un desgaste en la cabeza del fémur y el apoyo del fémur, eso esta todo desgastado, debido a que trabajó todos estos años de mala manera se me hizo artrosis alrededor del desgaste que se hizo’’, relató Pedro, en dialogo con El Roldanense.

‘‘A lo largo de este último tiempo hicimos un bingo, y también una rifa, pero necesitamos seguir recaudando, por ese motivo es que organicé esta venta de pollo con ensalada para el próximo sábado 17 de septiembre a la noche. El costo será de $1500 y vamos a estar tomando los pedidos con reservas’’, agregó.

‘‘Vivo en barrio Villa Flores y tengo un pequeño negocio, pero con eso no me alcanza para poder llegarme a pagar esta prótesis que tiene un costo aproximado de $500.0000. Esta operación es de gran importancia para mi y mi calidad de mi vida, si me pueden ayudar se los agradeceré eternamente’’, añadió.

Por último Pedro, recalcó: ‘‘Para poder hacer los pedidos se deben comunicar al 3416506288 o sino al 3417414255, en esos teléfonos tomamos los pedidos’’