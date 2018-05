Tierra de Sueños 3: ¿Qué pasa con los vecinos que ya pagaron la TSP? El anuncio del Municipio de volver a fojas cero en el acuerdo al que había llegado con Aldic tiene implicancias directas con la prestación de servicios.

El martes pasado el Municipio presentó ante el Juez una nueva denuncia contra Aldic, en este caso por incumplimientos del convenio firmado el 7 de marzo. De esta forma, queda sin efecto la toma del barrio y con esto es necesario dar marcha atrás con el cobro de la Tasa de Servicios Públicos (TSP) que ya se había empezado a implementar desde mayo.

“Sacamos decreto ad referéndum del Concejo que lo vamos a acompañar con el escrito de los abogados donde explican todo, dejando sin efecto el cobro de la TSP de mayo. Si alguno hubiese pagado, ese pago se le va a reconocer en el próximo período siguiente a que nosotros tengamos el barrio en nuestras manos”, explicó el intendente José María Pedretti en diálogo con El Roldanense.

“Con este decreto para dejar sin efecto el cobro queremos mostrar honestidad y transparencia. No queremos cobrar la tasa por un servicio que no prestamos”, añadió el mandatario y reforzó: “Nosotros empezamos a emitir la tasa pensando de buena fe que esta vez la cosa era en serio y realmente se iba a cumplir con el convenio y nos íbamos a hacer cargo del barrio, pero no fue así”.

De esta forma, todos aquellos que aun no la hayan pagado, no deben hacerlo. Y los que sí lo hicieron, ese dinero se les reconocerá en el primer período posterior a que el que el Municipio tome el barrio.