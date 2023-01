Todavía está pagando las cuotas y le robaron la bici del patio de su casa

A las 16hs de este martes, cuando el barrio estaba muy tranquilo producto del calor agobiante que cae sobre la ciudad, delincuentes aprovecharon la quietud y la poca gente en la calle para ingresar a un domicilio ubicado sobre calle Gálvez entre Avellaneda y Las Heras, en barrio Beaudrix, para robar una bicicleta.

La dueña de la bici contó a El Roldanense que el rodado sólo tiene seis meses y que aun están pagando las cuotas restantes. “Vivo en un terreno con dos casas, yo vivo en la de atrás, es decir que tuvieron que atravesar todo un pasillo en plena tarde para llevársela”, relató.

Más allá de la bronca por la pérdida material, se le suma el hecho de que tras darse cuenta del hurto se acercó a la Comisaría Sexta a realizar la denuncia pero no tuvo la respuesta que esperaba: “No me la tomaron porque no había nadie”, dijo.

La bicicleta es marca Oxea, rodado 29, color rosa y negra, igual a la de la foto que ilustra la nota.