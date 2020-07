“Todavía no sabemos cuál es el plan que tiene el Gobierno para la vuelta a clases”

La diputada Silvana Di Stefano estuvo presente en la visita de la ministra de Educación Adriana Cantero a la Cámara de Diputados y tras la finalización realizó un balance de la reunión.

“Nos quedamos con la misma preocupación que teníamos antes de la reunión”, manifestó. “En la Cámara de Diputados hay 90 proyectos vinculados a la Educación y no hemos podido saber cuál es el plan que tiene el gobierno de Omar Perotti al respecto, si es que lo tiene”, añadió.

Dentro del temario figuraba la situación de los docentes y asistentes escolares reemplazantes que quedaron en un limbo y no accedieron a ninguna ayuda, las paritarias que están empantanadas, la modalidad virtual que hasta ahora tiene mucho esfuerzo de parte de los docentes y no existe una reciprocidad del Gobierno al respecto y la infraestructura escolar que quedó paralizada en su ejecución, incluso antes del inicio de la pandemia.

“No nos ha quedado claro qué va a pasar con la vuelta a clases, ni cómo se va a adecuar ni cuales van a ser los protocolos. A esta altura de la Pandemia creo que ya tiene que haber precisiones sobre algunas cuestiones, teniendo en cuenta que las clases se están dando en forma virtual y al no existir un marco regulatorio, la conectividad, el acceso a las herramientas y los tiempos de conexión no están claros para nadie. Ni hablar de los alumnos y alumnas que no pueden acceder a la modalidad por la falta de condiciones adecuadas”, manifestó Di Stefano.

La Legisladora junto al presidente del bloque UCR Maximiliano Pullaro habían solicitado una audiencia que nunca tuvieron, para saber acerca de la resolución 223 que permitía a alumnos repitentes pasar de año. Al respecto tampoco hubo una respuesta, como tampoco la tuvieron a la hora de preguntar sobre, la Ley de emergencia educativa, la Ley federal de Educación y la continuidad de las obras de varios edificios educativos en la Provincia.

“Esta Cámara le votó al gobernado Omar Perotti hace mas de 60 días la llamada Ley de Emergencia que le permitía un endeudamiento para atender situaciones de crisis. Evidentemente no hay un plan en ningún área del gobierno, porque los sectores siguen sin asistencia y sin respuesta”, finalizó Di Stefano.