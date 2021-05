Traferri: “El Estado debe ser capaz de garantizar la presencialidad en las escuelas”

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri consideró este lunes que “el Estado debe ser capaz de garantizar la presencialidad para la educación, dado que los niños y jóvenes han sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia y las restricciones, y merecen por ello nuestro mayor esfuerzo”.

El legislador justicialista señaló que se “ha avanzado mucho con la vacunación a los docentes en la provincia de Santa Fe” y evaluó que “resulta inconsistente que ahora se restrinja la presencialidad en dos departamentos”.

Al respecto, explicó que “la realidad del departamento San Lorenzo es muy amplia como para adoptar medidas generales”. “Por ejemplo hay localidades que no tienen casos activos. Asimismo, aquí hablamos en general de localidades pequeñas en las que los niños y jóvenes van a la escuela caminando, por lo que no incide de ninguna manera en una mayor utilización del transporte público, por lo que no queda en claro cuál es el criterio para decidir el cierre”, manifestó el legislador.

Traferri señaló entonces que “es necesario mantener la presencialidad porque los niños y jóvenes necesitan continuar educándose y generando vínculos sociales, siempre respetando todos los protocolos vigentes”. Y concluyó: “La escuela es un lugar de aprendizaje, pero también de contención y en muchos casos en las escuelas los chicos también se alimentan. Clausurar la presencialidad implica dejar sin clases a muchos chicos que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas y, además, quitarles un lugar donde están contenidos y protegidos”.