Traferri: “Mi compromiso es seguir trabajando para conseguir lo que falta para nuestro departamento”

Falta sólo una semana para las elecciones generales de este 10 de septiembre, cuando en la categoría senador Armando Traferri buscará renovar su banca en la Cámara Alta provincial. Sobre el final de la campaña, el legislador destacó el trabajo hecho a lo largo y a lo ancho del departamento San Lorenzo y aseguró que continuará reclamando y gestionando para que lleguen más fondos para obras e instituciones.

“Cada vez que me consultan por la campaña, yo respondo que no hago campaña. Continúo haciendo el mismo trabajo que durante todo el año y los años anteriores. Recorriendo el departamento, escuchando a los vecinos, las instituciones, los presidentes comunales y los intendentes. Esa escucha me permite conocer las necesidades de cada localidad y gestionar para resolverlas”, comenzó diciendo el senador.

Al enumerar sus numerosos logros, Traferri destacó que, más allá del trabajo legislativo, su tarea también consiste en gestionar ante el Ejecutivo provincial y los Ministerios los fondos para hacer frente a reclamos y necesidades. “Yo no me quedo sólo en presentar leyes y buscar consensos. Esto, si bien es importante, es una de las partes de lo que considero mi trabajo. Pero también debo reclamar por las obras que necesitamos. Recientemente, por ejemplo, pudimos inaugurar el tan ansiado acceso para la autopista para Fray Luis Beltrán, con lo que ahora todas las ciudades del cordón tienen acceso directo a la autopista. También la nueva escuela secundaria pospandemia de Roldán. Un dato no menor es que el departamento San Lorenzo es el que más escuelas creó en los últimos años”.

En ese contexto, el senador remarcó que “esto no quiere decir que esté todo hecho. Obviamente falta mucho, porque el departamento ha crecido muchísimo en los últimos años. Tenemos que levantar nuevas escuelas en distintos puntos, por ejemplo en Puerto San Martín, en Fray Luis Beltrán, también en Roldán. En San Lorenzo luchamos mucho para que se reactivaran las obras en la Escuela Bouchard. Gestioné personalmente las aulas móviles para que los chicos tuvieran clases mientras tanto”. En ese contexto, Traferri reafirmó: “Los sanlorencinos pueden estar seguros que siempre encontrarán en mí un senador dispuesto a pelear y reclamar para que se destinen al departamento los fondos que éste aporta a provincia y Nación. Siempre lo he hecho, he peleado por el departamento y lo voy a seguir haciendo sea quien sea el próximo gobernador”.

Otro de los aspectos que el senador mencionó para trabajar en los próximos cuatro años en el departamento es el tema de la salud. “Tenemos el reclamo respecto de la necesidad de fortalecer la atención en salud. Y también de dotar a la región de un sanatorio para la tercera edad. También estamos trabajando en eso”, agregó, y en ese marco destacó como un gran logro que próximamente se esté abriendo una nueva oficina de ANSES en el mismo edificio donde funciona la Casa del Senado de San Lorenzo.

Con relación a su labor legislativa, Traferri destacó que muchas de sus iniciativas se han “convertido en ley para mejorar la vida de la gente”. “Tenemos la Ley de Obras Menores, que garantiza a todos las localidades previsibilidad y equidad en la distribución de recursos. Hace poco también se aprobó una iniciativa para impulsar los Talleres Protegidos para Personas con Discapacidad. Desde el 2014 impulsé el Boleto Educativo Gratuito, que finalmente fue adoptado por el Ejecutivo. También el Programa de Fortalecimiento Institucional, que permite una descentralización de los recursos que es importantísima y permite a las instituciones de cada localidad desarrollarse de manera fabulosa”.

Al ser consultado, Traferri también mencionó como uno de los pilares de su gestión a la escucha. “Para poder resolverle los problemas a la gente primero hay que escucharla. Cuando nosotros escuchamos nos damos cuenta de que tienen ideas maravillosas. Ahí está la relevancia de descentralizar los recursos tanto para ciudades y comunas, como para instituciones. Son ellos los que mejor conocen cada localidad y saben cómo optimizar el dinero”, evaluó.

Asimismo, señaló que “también escuchamos mucho a los jóvenes, que tienen muchísimo para decir y muy interesante”. “Tenemos un proyecto que se llama Jóvenes al Senado. En el que vamos a las escuelas, los invitamos a participar. Los docentes los ayudan a investigar, generar proyectos, que luego debaten y votan en una sesión simulada en la Legislatura. Realmente los debates son muy interesantes y los proyectos también. Muchos de ellos los he llevado luego al Senado, como el del Boleto Educativo”.

Al referirse a los jóvenes, Traferri también hizo referencia al programa Hablemos de Bullying, que impulsa en todo el departamento San Lorenzo. Y relató: “Notamos que era una problemática que había que visibilizar. Entonces nos encontramos con la obra Imparable, de Ayrton Oviedo, que habla sobre este flagelo. Y empezamos a recorrer las escuelas y las localidades. La recepción es buenísima, porque los chicos empatizan, se emocionan, lograr darse cuenta de que están siendo víctima o incluso ejerciendo acoso escolar. Tenemos el caso de escuelas que en un primer momento nos dijeron que no tenían este problema y ahora nos llaman para que llevemos la obra, así que estamos viendo cómo ajustamos la agenda”.

Finalmente, y en relación a las elecciones, concluyó: “Mi parecer es que la gente está cansada de discursos vacíos. Entonces me enfoqué en trabajar, en charlar, contar lo que hicimos y llevar mis propuestas para el futuro. Creo que hicimos un muy buen trabajo y que la gente sabrá valorar lo que hemos logrado juntos y que siempre le he hablado de frente, sin prometer nada que no pudiera cumplir. Tengo el orgullo de la certeza de haber cumplido cada una de mis promesas de campaña y con esa tranquilidad llego a las generales”.