Traferri pegó el portazo y se fue de la mesa de transición

El senador por el departamento San Lorenzo y uno de los armadores del PJ a nivel provincial, Amando Traferri, abandonó la mesa de transición de la que formaba parte en representación de la administración entrante de Omar Perotti y señaló que el mandatario electo «debería respetar acuerdos preelectorales».

«En las últimas notas enviadas al Ejecutivo de la mesa de transición no fui consultado por lo cual considero que no tengo por qué estar», indicó Traferri en diálogo con el programa El puente que se emite por Radio Mitre Rosario, según publicó el portal Rosario Nuestro.

El legislador enumeró algunas decisiones que se tomaron con las que no está de acuerdo, como la ausencia de representantes de la nueva gestión a la reunión para discutir el Presupuesto 2020 y la carta que enviaron a la Cámara de la Construcción. «¿Quiénes somos para decirle a la Cámara de la Construcción lo que tiene que hacer?», preguntó.

Además, agregó: «Me preocupa que no estemos preocupados por los temas que nos tenemos que preocupar. El país está en una emergencia alimentaria, económica, laboral de seguridad y me parece que no podemos estar discutiendo a través de los medios las posiciones políticas que tengamos. Por eso he tomado la decisión de seguir participando de esa mesa, que, a mi modesto entender, no existe».

Tras ser consultado acerca de si las responsabilidades de la provincia deben ser compartidas por las gestiones de Lifschitz y Perotti respondió afirmativamente y aseguró: «Yo siempre dije que lo que hacía falta era una reunión entre los dos gobernadores, el que está hasta el 10 de diciembre y el que entra ese día. Ellos son los que tienen que definir los lineamientos de la transición». En ese sentido, continuó: «He hablado con los dos y sé que ambos tienen las mejores intenciones».

Por otra parte, afirmó que «en lo posible todos los sectores del peronismo» deben estar representados en el mandato de Perotti. No obstante, subrayó que tiene que ser el propio rafaelino quien decida el armado del gabinete. «No tiene que ser una disputa por los cargos sino por armar el mejor gobierno posible para dar respuestas a las necesidades de la población».

Asimismo, precisó que no le preocupa buscar en sectores independientes «a las mejores mujeres y hombres para ocupar los cargos que se necesitan».