Traferri propone al gobierno provincial realizar una campaña de prevención de estafas virtuales

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri solicitó al Ejecutivo provincial que instrumente “una amplia campaña de prevención de estafas virtuales, telefónicas y de protección de datos personales”, con el objetivo de evitar que las personas sean víctimas de esta modalidad delictiva que se ha multiplicado en los últimos tiempos, en el marco de la pandemia de Covid 19 y las consecuentes restricciones de circulación. El legislador pidió que se utilicen para ello “los medios de prensa escritos y digitales de toda la provincia, las redes sociales, cartelería, impresiones y demás medios de divulgación que se consideren necesarios”.

El representante justicialista en la Cámara Alta afirmó que, “con el aislamiento, la mayoría de los ciudadanos se volcaron a los medios electrónicos, pero lamentablemente esto trajo aparejado que las personas comenzaran a ser víctimas de estafas o engaños”. Y detalló que “uno de los métodos que más se utilizan para engañar son las redes sociales”, lo que deriva “de las dificultades que existen actualmente para comunicarse telefónicamente con el banco”. “Por esto las personas escriben por las redes, y es ahí cuando ese comentario que se hace público lo ve el delincuente informático y se contacta de manera privada por otro perfil falso, en donde se hace pasar por el banco y tiene la total apariencia de ser un perfil oficial”, abundó Traferri.

El senador del NES también indicó que “otro de los canales utilizados son los mails falsos o los llamados telefónicos” y evaluó que “cada día son más sofisticadas las estrategias utilizadas por los estafadores”.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) del Ministerio Público Fiscal dio a conocer que las denuncias por estafas bancarias crecieron en un 3.000 por ciento en la Argentina durante 2020, y la mayor cantidad de ellas ocurre a través de las redes sociales. En esta misma línea, según un informe de la empresa de ciberseguridad Avast, el 28 por ciento de los argentinos recibió una campaña de phishing (suplantación de identidad para el robo de datos) en el último tiempo y el 15 por ciento confirmó haber caído en la estafa bancaria.

En este contexto, solicitó al gobierno provincial encarar una amplia campaña de difusión, basada en las recomendaciones emitidas por el Banco Central de la República Argentina para el manejo de cuentas bancarias y datos personales sensibles online, por teléfono y hasta por servicios de mensajería. En concreto, se exhorta a no dar datos personales por estas vías, no ingresar datos personales o bancarios en sitios por medio de links que llegan por correo electrónico, no aceptar beneficios en los que se pidan a cambio hacer una transferencia de dinero y no aceptar asistencia ─presencial o telefónica─ de terceras personas para operar en cajeros automáticos.