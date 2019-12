Transgredió una prohibición de acercamiento y agredió a su ex en la vía pública

Una mujer de 36 años denunció que su expareja de 44 transgredió una prohibición de acercamiento que estaba vigente de abril pasado y la agredió en la vía pública. Ocurrió el pasado martes y tras el hecho radicó la denuncia en la Comisaría Sexta.

Según consta en el documento, cuando la mujer salía de su casa para ir a trabajar el hombre apareció a bordo de una moto y la empezó a agredir y a amenazar con sacarle a los hijos.

“Le pregunté qué hacía ahí y me contestó que iba a buscar al nene a la escuela, entonces le dije que la próxima me avise así no me lo cruzo, en ese momento me agarra del brazo y empezamos a forcejear. Cuando noto que se quiere bajar de la motocicleta le empiezo a dar de carterazos en el cuerpo y una bofetada”, declaró la mujer en la denuncia.

En ese momento sacó el celular de la cartera y él “se calma pensando que estaba llamando a la policía”, según sus palabras. “Me dijo que me quería meter una trompada pero que no lo iba a hacer porque sabía que llevaba las de perder. Es una persona violenta pero no me agrede física sino verbalmente”, añadió.