Tras dos días sin casos, Roldán volvió a registrar este viernes positivos por coronavirus

Este viernes se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en la ciudad, según el último parte emitido por el gobierno provincial. En tanto, la Municipalidad sumó un tercero de un habitante local que se realizó el hisopado de modo privado y por eso no figura en el otro parte.

Así, la cantidad de casos asciende a 22 desde el comienzo de la pandemia de los cuales solo 8 continúan activos y el resto ya fueron dados de alta.

Los dos casos nuevos en la ciudad aún están en investigación, esto significa que aún no tienen nexo empidemiologico confirmado, lo cual no implica que no lo tengan sino que hasta el momento no se encontró.

En total en toda la provincia se confirmaron este viernes 190 casos, distribuidos de la siguiente manera:

# 77 de Rosario (31 contactos de casos confirmados y 46 en investigación).

# 39 de Casilda (6 contactos de casos confirmados y 33 en investigación).

# 19 de Venado Tuerto (1 contacto de casos confirmados y 18 en investigación).

# 10 de San Lorenzo (2 contactos de casos confirmados y 8 en investigación).

# 9 Monte Vera (2 contactos de casos confirmados y 7 en investigación).

# 3 de Capitán Bermúdez (en investigación).

# 3 de Santa Fe (2 contactos de casos confirmados y 1 en investigación).

# 3 de Pujato (en investigación).

# 3 de Granadero Baigorria (en investigación).

# 2 de Esperanza (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación).

# 2 de Fray Luis Beltrán (en investigación).

# 2 de Funes (contactos de casos confirmados).

# 2 de Laguna Paiva (1 contacto de caso confirmado y 1 antecedente de viaje a zona con circulación).

# 2 de Roldán (en investigación).

# 2 de Santa Isabel (en investigación).

# 2 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación).

# 1 de Arroyo Leyes (contacto de caso confirmado).

# 1 de Cañada del Ucle (en investigación).

# 1 de Carmen (en investigación).

# 1 de Firmat (en investigación).

# 1 de Frontera (notificado por otra jurisdicción, en investigación).

# 1 de Las Rosas (en investigación).

# 1 de Los Molinos (en investigación).

# 1 de San José de la Esquina (en investigación).

# 1 de Villa Cañás (en investigación).

# 1 de Villa Constitución (en investigación).