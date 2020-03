Tras dos meses sin competir, Muke logró una gran marca en la carrera nocturna de Sonder

Gustavo Muke Benítez se quedó con el sexto puesto de la general en la carrea de 10km nocturna de Sonder, una marca que el propio atleta consideró muy buena teniendo en cuenta que venía de dos meses sin competir y con un comienzo de año diferente en lo personal.

“Por un buen motivo me tocó cambiar varias cosas de mi vida diaria, muchas competencias a las que se me complicó asistir, en las cuales me hubiera encantado haber podido estar, entrenamientos perdidos por causa del cansancio, muy fuera de lugar con las comidas y también arrastrando hace meses un dolor fuerte en cada entrenamiento en el músculo trapecio y dorsal”, describió Muke.

“Necesitaba largar una carrera para saber cómo estaba y para motivarme un poco, no me esperaba para nada el resultado conseguido en los 10km de la carrera nocturna de Sonder pero fue mejor de lo que imaginaba, me llevé un sexto puesto en la general corriendo muy cerca de mi mejor marca: 31.38″ marco mi reloj para los (9km 800Mts) un ritmo de 3.14 logrando hacer una carrera excelente tirando todo el segundo pelotón de carrera para que en el último km cada uno haga su diferencia”, sumó.